Cyberpunk 2077 оказалась не по зубам GeForce RTX 3090 в 8K: 30 кадров/с с трассировкой лучей и 6 кадров/c без DLSS

Компания NVIDIA ранее заявила, что её флагманский графический ускоритель GeForce RTX 3090 является первой видеокартой, способной справляться с разрешением 8K в играх. Ресурсу TweakTown удалось собрать воедино все компоненты, необходимые для проверки этого заявления: мощный игровой ПК на базе Intel Core i9-10900K с 32 Гбайт ОЗУ, а также дисплеем, поддерживающим разрешение 8K, графический ускоритель MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и Cyberpunk 2077.

Как выяснилось, без использования фирменной технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling) заявление компании NVIDIA относительно GeForce RTX 3090 и Cyberpunk 2077 не работает. Даже с функцией сглаживания и использованием алгоритмов глубокого обучения количество кадров, обеспечивающееся флагманским графическим решением NVIDIA, нельзя назвать приемлемым для комфортной игры в разрешении 8K. По крайней мере, для видеокарты стоимостью от $1500.

Тесты TweakTown проводились с учётом разных сценариев, но при максимальных настройках графики. Сначала проверялись возможности видеокарты с активной функцией DLSS, которая с помощью алгоритмов ИИ снижает разрешение изображения на экране (примерно до 1440p), а затем масштабирует его под разрешение дисплея. После этого журналисты провели испытания с использованием естественного разрешения дисплея без активной функции DLSS. Также в ходе теста использовался параметр «освещение с трассировкой лучей». Он либо выставлялся в значение «невероятное», либо полностью отключался.

С активной функцией DLSS в режиме «максимальная производительность» и выключенным RTX-освещением максимальный показатель составил 38 кадров/с. С включённой трассировкой лучей производительность снизилась до 30,6 кадров/с. С активной трассировкой лучей общее потребление видеопамяти составило 13,7 Гбайт, без неё — 11,7 Гбайт. При использовании DLSS в режиме «качество» объём потребляемой видеопамяти возрос до 17,4 Гбайт.

Без активной функции DLSS игра больше походила на слайд-шоу, демонстрируя в разрешении 8K в среднем 6,6 кадров/с. Потребление видеопамяти возросло до 23 Гбайт, что едва вписалось в заявленные характеристики самой видеокарты. Отключение трассировки лучей позволило повысить показатель до 10 кадров/с и снизить потребление памяти до 21 Гбайт.

Cyberpunk 2077 оказалась настолько неоптимизированной и требовательной к ресурсам компьютера, что финальные результаты тестирования TweakTown не идут ни в какое сравнение с официальными графиками производительности GeForce RTX 3090 в разрешении 8K в других проектах.

Правда, стоит выделить Control, в которой GeForce RTX 3090 без включённой функции DLSS смогла показать 8 кадров/с.



