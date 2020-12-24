Файтинг Fatal Fury First Contact вышел на Nintendo Switch спустя 21 год после основного релиза

Компания SNK Corporation объявила о выпуске переиздания файтинга Fatal Fury First Contact на Nintendo Switch. Оригинальный релиз игры состоялся на Neo Geo Pocket Color ещё в мае 1999 года.

В основе Fatal Fury First Contact лежит файтинг Real Bout Fatal Fury 2 для аркадных автоматов. В консольную версию вошли как прежние бойцы (Терри, Гиз и Мэй Сирануи), так и новые (Рик Строуд и Ли Сянфэй). Кроме того, для сражений доступен главный герой Dominated Mind и секретный босс Real Bout Fatal Fury 2 Альфред.

Fatal Fury First Contact предлагает систему боя на одной линии, чтобы начинающим было проще влиться в игру. В то же время для более хардкорных геймеров присутствует механика смертоносных приёмов Potential Power, которая способна переломить ход поединка.