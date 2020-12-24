Файтинг Fatal Fury First Contact вышел на Nintendo Switch спустя 21 год после основного релиза

Файтинг Fatal Fury First Contact вышел на Nintendo Switch спустя 21 год после основного релиза

Компания SNK Corporation объявила о выпуске переиздания файтинга Fatal Fury First Contact на Nintendo Switch. Оригинальный релиз игры состоялся на Neo Geo Pocket Color ещё в мае 1999 года.

В основе Fatal Fury First Contact лежит файтинг Real Bout Fatal Fury 2 для аркадных автоматов. В консольную версию вошли как прежние бойцы (Терри, Гиз и Мэй Сирануи), так и новые (Рик Строуд и Ли Сянфэй). Кроме того, для сражений доступен главный герой Dominated Mind и секретный босс Real Bout Fatal Fury 2 Альфред.

Fatal Fury First Contact предлагает систему боя на одной линии, чтобы начинающим было проще влиться в игру. В то же время для более хардкорных геймеров присутствует механика смертоносных приёмов Potential Power, которая способна переломить ход поединка.

Файтинг Fatal Fury First Contact вышел на Nintendo Switch спустя 21 год после основного релиза
Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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