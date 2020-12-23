Торговая сеть GameStop начала возвращать покупателям деньги даже за вскрытые коробки с Cyberpunk 2077

Торговая сеть GameStop начала возвращать покупателям деньги даже за вскрытые коробки с Cyberpunk 2077

Международная розничная сеть GameStop начала возвращать деньги даже за вскрытые коробки с Cyberpunk 2077, несмотря на то, что это противоречит правилам компании. Об этом пишут The Verge и Vice. Сообщается, что такое распоряжение сотрудники получили по служебной почте.

Предложение касается копий для PlayStation 4 и Xbox One. Любой желающий может вернуть игру в магазин в течение 30 дней с момента покупки. Судя по всему, магазин сделал исключение для Cyberpunk 2077 из-за масштабного скандала вокруг проекта.

Напомним, что ранее Sony временно убрала Cyberpunk 2077 из PS Store и предложила вернуть деньги всем желающим. Сроки возвращения игры в сервис пока не называются. Microsoft не стала удалять проект из своего магазина, но добавила предупреждение о проблемах с производительностью на Xbox One.

Кроме того, о готовности вернуть деньги за Cyberpunk 2077 сообщала одна из крупнейших американских торговых сетей — Best Buy, — а CD Projekt пообещала при необходимости возместить средства покупателям из своего кармана. Все желающие могли подать заявку до 21 декабря.

На фоне скандального релиза Cyberpunk 2077 акции CD Projekt обрушились более чем на 40 %. По данным журналистов, из-за этого против студии готовят два судебных иска — из Польши и США. Юристы хотят выяснить, вводила ли компания инвесторов и акционеров в заблуждение.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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