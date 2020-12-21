«Самая реалистичная симуляция в истории»: глава Slightly Mad Studios проболтался о разработке Project CARS 4

Руководитель британской Slightly Mad Studios Иэн Белл (Ian Bell) у себя в микроблоге поделился первыми подробностями ещё не анонсированной Project CARS 4, но вскоре удалил свои сообщения.

Разоткровенничался разработчик ещё в прошлый вторник, однако материал GTPlanet со скриншотами уже недоступных для ознакомления твитов Белла привлёк внимание СМИ только сейчас.

Что именно подвигло главу Slightly Mad Studios удалить опубликованные сообщения, неизвестно. Вполне возможно, Белл на самом деле был не вправе говорить о Project CARS 4, но энтузиазм взял верх.

«Вам нравится, когда один лист бросает тень на все другие? Мне нравится. В Project CARS 4 будет самая реалистичная симуляция в истории. Во всех областях, во всех смыслах», — заверил Белл.

Помимо прочего, в грядущей игре Белл обещает вторую версию движка Madness, рельефное текстурирование, а также обновлённую систему Live Track, отвечающую за эволюцию трасс (прорезинивание и тому подобное).

В комментариях к своим записям Белл также добавил, что благодаря отзывам фанатов и «улучшениям во всех возможных областях» до Project CARS 4 «даже дотянуться никто не сможет».

Последней вышедшей на данный момент игрой серии является Project CARS 3. Проект поступил в продажу 27 августа 2020 года на ПК (Steam) и 28-го на консолях, и получил от журналистов на Metacritic от 68 до 70 %.



