Против CD Projekt Red в Польше готовится коллективный иск из-за Cyberpunk 2077

Издание The New York Times опубликовало большой материал о проблемах с разработкой и выходом Cyberpunk 2077. Среди прочих уже известных трудностей с перегрузкой сотрудников, переносами и массой проблем на запуске (особенно в версиях для базовых консолей) упоминается возможность столкновения CD Projekt Red с крупным коллективным иском.

Журналисты пишут: «Ближайшее будущее выглядит мрачным для создателей Cyberpunk 2077 — возможно, даже более мрачным, чем будущее, которое они построили в Найт-сити. Запросы на возврат средств идут тысячами. Согласно документам, юристы и инвесторы в Варшаве рассматривают возможность подачи коллективного иска против студии за преступное „введение в заблуждение с целью получения финансовой выгоды“. Многие покупатели откладывают игру в Cyberpunk 2077, пока компания не устранит все проблемы».

А вот и эта упомянутая запись, в которой Варшавский поверенный и инвестор CDPR Миколай Ожеховский пишет о подготовке собственного иска, предлагая подключиться к нему других пострадавших:

«В связи с недавними событиями — и, в частности, с приостановкой продаж Cyberpunk 2077, мы в настоящее время обдумываем вместе с командой юристов основания для подачи коллективного иска вместе с уведомлением о возможности совершения преступления, предусмотренного статьёй 286 Уголовного кодекса — введение в заблуждение с целью получения финансовой выгоды. Если вы заинтересованы в участии в вышеупомянутом иске, свяжитесь со мной по адресу mikolaj.orzechowski@4bizzz.com. Это полностью бесплатно: я хочу понять, предпринимать ли указанные действия самому или есть другие люди в ситуации, похожей на мою. Также мы готовим материал, совместно с одним из интернет-порталов, о правах инвесторов в случае столь вопиющего, не соответствующего фактам, отношения правления».

Запуск Cyberpunk 2077 был полон противоречий и ошибок: первое обновление было представлено на прошлой неделе и исправило некоторые проблемы. Теперь CD Projekt Red выпустила обновление 1.05. Cyberpunk 2077 в настоящее время доступна на ПК, Xbox One и Google Stadia. Розничные версии для PS4 всё ещё продаются, но Sony временно удалила игру из PS Store. В официальном магазине Microsoft имеется предупреждение о проблемах с производительностью. В связи с обилием проблем технического характера покупатели Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One (это касается и розницы) с недавних пор вправе потребовать полный возврат средств.



