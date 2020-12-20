Серверы и другие службы Halo для Xbox 360 будут отключены в декабре 2021 года

Серверы и другие службы Halo для Xbox 360 будут отключены в декабре 2021 года

Студия 343 Industries объявила о том, что релизы научно-фантастического шутера Halo для Xbox 360 потеряют доступ к онлайн-сервисам в декабре 2021 года. В первую очередь это касается подбора игроков и онлайн-серверов.

Кроме того, разработчик отключит и другие функции, такие как обмен файлов и настройку внешнего вида спартанца. Отметим, что это повлияет как на версии проектов для Xbox 360, так и те, которые загружаются на Xbox One и Xbox Series X|S по обратной совместимости.

Конкретные функции, которые станут недоступны, зависят от игры. В связи с этим 343 Industries предоставила удобную диаграмму, которая чётко даёт понять, что будет и чего не будет в каждой из старых Halo после отключения служб. Студия отметила, что многопользовательские сервисы Halo: Spartan Assault и Halo Wars по-прежнему будут работать.

Серверы и другие службы Halo для Xbox 360 будут отключены в декабре 2021 года

Заодно 343 Industries прекратит продажу цифровых версий Halo для Xbox 360. При этом все дополнения для этих игр станут бесплатны. Несмотря на то, что такой ход может расстроить поклонников Halo, 343 Industries можно понять — все затронутые части есть в сборнике Halo: The Master Chief Collection, а потому поддерживать их серверы и другие службы смысла уже практически нет. Сборник Halo: The Master Chief Collection доступен на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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