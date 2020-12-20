Слухи: онлайн-режим Resident Evil Village — это королевская битва

Пользователь Reddit ChrisRedfieldfanboy предоставил английский перевод ориентировочных планов по развитию многопользовательского режима Resident Evil Village, которые просочились в Сеть. Согласно информации, в мультиплеере будет несколько персонажей, а также облики, различные бустеры и бесплатные обновления.

Утёкший план развития так называемой Resident Evil Village Online также содержит интересную деталь: обновления заголовков связаны с пока ещё не анонсированной Resident Evil: Revelations 3. Последняя была обнаружена при крупном сливе данных компании Capcom в Сеть.

Кроме того, существует немалый шанс, что онлайн-режим Resident Evil Village будет самостоятельной условно-бесплатной игрой и королевской битвой, поскольку в документах Capcom упоминается изучение успеха таких проектов, как Fortnite, Apex Legends и Call of Duty: Warzone.

Resident Evil Village — восьмая часть основной серии хоррора Resident Evil. Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий Resident Evil 7. По сюжету Итан Уинтерс начал всё сначала со своей женой Мией, живя в мире и оставив прошлое позади. Однако Крис Редфилд — протагонист предыдущих игр Resident Evil — внезапно вторгается в их семейную идиллию и разрушает её. Итан, опустошённый произошедшим, отправляется на поиски ответов и оказывается в новом кошмаре.

Resident Evil Village выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в 2021 году.



