Успейте открыть: в онлайн-режиме Ghost of Tsushima появились наряды из самых главных игр PlayStation

Успейте открыть: в онлайн-режиме Ghost of Tsushima появились наряды из самых главных игр PlayStation

Студия Sucker Punch Productions объявила о том, что до 15 января 2021 года игроки в приключенческий экшен Ghost of Tsushima смогут открыть наряды для многопользовательского режима Legends, вдохновлённые четырьмя знаковыми проектами PlayStation: God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus и Bloodborne.

Анонс состоялся в официальном Twitter студии. Там же Sucker Punch Productions рассказала об условиях получения нарядов. Они довольно просты. Чтобы их открыть в Ghost of Tsushima: Legends, нужно выполнить любую сюжетную миссию или задание на выживание каждым классом персонажа. Кроме того, разработчик представил внешний вид этих самых нарядов:

Успейте открыть: в онлайн-режиме Ghost of Tsushima появились наряды из самых главных игр PlayStation

В стиле God of War

Успейте открыть: в онлайн-режиме Ghost of Tsushima появились наряды из самых главных игр PlayStation

В стиле Horizon Zero Dawn

Успейте открыть: в онлайн-режиме Ghost of Tsushima появились наряды из самых главных игр PlayStation

В стиле Shadow of the Colossus

Успейте открыть: в онлайн-режиме Ghost of Tsushima появились наряды из самых главных игр PlayStation

В стиле Bloodborne

Напомним, что Legends — это многопользовательский режим Ghost of Tsushima, который позволяет двум-четырём игрокам объединиться для совместного выполнения нескольких видов заданий. При этом каждый пользователь может выбрать персонажа одного из четырёх классов: самурай, охотник, ронин и убийца.

Ghost of Tsushima вышла только на PlayStation 4, но также доступна по обратной совместимости на PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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