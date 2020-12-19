Бунт на корабле: руководством студии-разработчика Cyberpunk 2077 оказались недовольны даже простые сотрудники

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на двух работников CD Projekt рассказал о прошедшем на днях бурном совещании между руководителями и простыми сотрудниками польской студии.

Если верить информаторам, проводившаяся в видеоформате встреча началась с извинений лидеров CD Projekt за, мягко говоря, проблемный запуск Cyberpunk 2077, а продолжилась серией неудобных и едких вопросов со стороны сотрудников.

С момента анонса Cyberpunk 2077 стала жертвой трёх переносов, однако, по словам Шрайера, бывшие и нынешние сотрудники CD Projekt сходятся во мнении, что установленные директорами сроки выхода всегда были нереалистичными.

Один из разработчиков поинтересовался, не считают ли руководители студии лицемерным обязывать служащих трудиться сверхурочно над игрой про корпорации-эксплуататоров. Ответ получился уклончивым.

Ещё один сотрудник спросил, зачем в январе Марчин Ивиньский (Marcin Iwinski) и Адам Бадовский (Adam Badowski) назвали Cyberpunk 2077 «завершённой и играбельной», хотя дело обстояло совсем иначе. Начальники взяли вину на себя.

Шрайер отмечает, что совещание руководителей CD Projekt и их подчинённых прошло в четверг — до шокирующего объявления о временном снятии Cyberpunk 2077 c продажи в PlayStation Store.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Сегодня, 19 декабря, состоялась премьера патча 1.05 — обновление устраняет баги и улучшает работу игры на ПК и консолях.



