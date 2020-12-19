Бунт на корабле: руководством студии-разработчика Cyberpunk 2077 оказались недовольны даже простые сотрудники

Бунт на корабле: руководством студии-разработчика Cyberpunk 2077 оказались недовольны даже простые сотрудники

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на двух работников CD Projekt рассказал о прошедшем на днях бурном совещании между руководителями и простыми сотрудниками польской студии.

Если верить информаторам, проводившаяся в видеоформате встреча началась с извинений лидеров CD Projekt за, мягко говоря, проблемный запуск Cyberpunk 2077, а продолжилась серией неудобных и едких вопросов со стороны сотрудников.

С момента анонса Cyberpunk 2077 стала жертвой трёх переносов, однако, по словам Шрайера, бывшие и нынешние сотрудники CD Projekt сходятся во мнении, что установленные директорами сроки выхода всегда были нереалистичными.

Бунт на корабле: руководством студии-разработчика Cyberpunk 2077 оказались недовольны даже простые сотрудники

Один из разработчиков поинтересовался, не считают ли руководители студии лицемерным обязывать служащих трудиться сверхурочно над игрой про корпорации-эксплуататоров. Ответ получился уклончивым.

Ещё один сотрудник спросил, зачем в январе Марчин Ивиньский (Marcin Iwinski) и Адам Бадовский (Adam Badowski) назвали Cyberpunk 2077 «завершённой и играбельной», хотя дело обстояло совсем иначе. Начальники взяли вину на себя.

Шрайер отмечает, что совещание руководителей CD Projekt и их подчинённых прошло в четверг — до шокирующего объявления о временном снятии Cyberpunk 2077 c продажи в PlayStation Store.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Сегодня, 19 декабря, состоялась премьера патча 1.05 — обновление устраняет баги и улучшает работу игры на ПК и консолях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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