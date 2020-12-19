Шутер Deathloop потребует постоянного онлайн-подключения, если верить PlayStation Store

Шутер Deathloop потребует постоянного онлайн-подключения, если верить PlayStation Store

Студия Arkane в настоящее время занимается разработкой шутера Deathloop, который предлагает как одиночное прохождение, так и мультиплеерный режим с другим пользователем. Однако в описании проекта в PlayStation Store сказано, что игра требует подключения к Сети.

Похоже, в Deathloop будут онлайн-компоненты, требующие обязательного подключения к Сети. Для сравнения, в описании Demon’s Souls строчка сформулирована так: «Возможна игра в сети». Может быть, в случае с Deathloop это ошибка PlayStation Store. Но пока что ни Bethesda Softworks, ни Arkane Studios никак не отреагировали на сказанное в описании.

Шутер Deathloop потребует постоянного онлайн-подключения, если верить PlayStation Store

Напомним, что Deathloop — это шутер от создателей серии Dishonored. Игра расскажет историю двух убийц, которые оказались во временной петле на небольшом острове. Единственная возможность для главного героя выбраться из неё — уничтожить до конца дня восемь ключевых фигур. Этим игрок и займётся. Достичь цели будет непросто, поэтому каждый виток петли нужно изучать новые пути и методы убийства.

Второй игрой может взять на себя роль антагониста (второго убийцы), который может вторгаться в миры других пользователей и мешать их продвижению. Видимо, это реализовано на манер игр серии Souls, отсюда и требование постоянного интернет-соединения.

Deathloop выйдет 21 мая 2021 года на ПК и PlayStation 5. В течение одного года после запуска игра будет временным консольным эксклюзивом PlayStation.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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