Riot Games подтвердила разработку MMO во вселенной League of Legends

Riot Games подтвердила разработку MMO во вселенной League of Legends

Вице-президент студии Riot Games по интеллектуальной собственности и развлечениям Грег Стрит (Greg Street) написал в Twitter, что компания нанимает сотрудников для «масштабной» игры во вселенной League of Legends. Позже он подтвердил, что это MMO.

«Моя недавняя работа в Riot заключалась в том, чтобы помогать развивать вселенную ?Лиги?, что нам понадобится! Потому что пришло время, — написал он. — Моя новая работа — начать большую (некоторые могут даже сказать, масштабную) игру, которую многие из вас и многие сотрудники студии просили нас создать. P. S. Нам нужны люди».

It is an MMO

— Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020

Представитель Riot Games подтвердил эту новость изданию Windows Central, но не добавил к ней никаких подробностей.

В прошлом году компания объявила о стремлении сделать больше игр во вселенной League of Legends. Во время трансляции в честь десятилетия Riot Games она представила ряд проектов, в том числе Project A (который стал условно-бесплатным тактическим шутером Valorant) и Project F. Последний был описан как «проект, который изучает возможности путешествия по миру Рунтерры с друзьями» и выглядел как MMO или многопользовательский ролевой экшен а-ля Diablo. Представитель студии не смог подтвердить, связан ли Project F с MMO, о которой сообщил Стрит.

Riot Games подтвердила разработку MMO во вселенной League of Legends

Примечательно, что Грег Стрит ранее работал в Blizzard Entertainment — он был ведущим разработчиком систем World of Warcraft, но с 2014 года является сотрудником Riot Games.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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