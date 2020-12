Riot Games подтвердила разработку MMO во вселенной League of Legends

Вице-президент студии Riot Games по интеллектуальной собственности и развлечениям Грег Стрит (Greg Street) написал в Twitter , что компания нанимает сотрудников для «масштабной» игры во вселенной League of Legends. Позже он подтвердил, что это MMO.

«Моя недавняя работа в Riot заключалась в том, чтобы помогать развивать вселенную ?Лиги?, что нам понадобится! Потому что пришло время, — написал он. — Моя новая работа — начать большую (некоторые могут даже сказать, масштабную) игру, которую многие из вас и многие сотрудники студии просили нас создать. P. S. Нам нужны люди».

It is an MMO

— Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020