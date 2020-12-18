В Dota 2 вышел патч 7.28 с новым персонажем Hoodwink и предметами

В Dota 2 вышел патч 7.28 с новым персонажем Hoodwink и предметами

Valve выпустила патч 7.28 для Dota 2. C ним в игре появилось несколько новых предметов и персонаж Hoodwink. Кроме того, разработчики изменили баланс и переработали способности остальных героев. Обновление вышло в ночь на 18 декабря.

Способности нового героя Hoodwink

  • Acorn Shot. Герой выстреливает в выбранного врага жёлудем, нанося урон от атаки. Орешек отскакивает в существ неподалеку, замедляя их и нанося дополнительный урон.
  • Bushwhack. Герой бросает сеть-ловушку, которая оглушает вражеских персонажей при нахождении рядом с деревьями. Врагов притягивает к дереву и они теряют обзор на время оглушения.
  • Scurry. Герой имеет шанс избежать физических атак, находясь рядом с деревьями. При активации эта способность ускоряет передвижение и позволяет проходить сквозь существ и деревья.
  • Sharpshooter. Герой готовит смертельный выстрел из своего арбалета. Он наносит вражескому герою огромный урон, замедляет его и накладывает истощение. Снаряд попадает только в одного врага.

Общие изменения:

  • теперь игра начинается ночью, но после выхода крипов начинается день;
  • награда за убийство нейтральных крипов больше не увеличивается со временем;
  • награда для героя, стакнувшего нейтральных крипов, уменьшена с 40% до 30%;
  • броня Рошана повышена с 0,325 до 0,375;
  • лагерь древних крипов на стороне сил Света теперь проще стакать;
  • добавлены сюжетные описания для всех предметов;
  • изменено расположение предметов в интерфейсе лавки: в основном порядок изменён в соответствии с изменениями цен, но некоторые предметы перешли в другие категории. Расходуемые предметы остались на прежних местах;
  • во время сборки предметы будут занимать те ячейки инвентаря, в которых находился предмет с наиболее похожим активным эффектом. Так, Magic Wand появится в ячейке Magic Stick, Bloodthorn появится в ячейке Orchid Malevolence и так далее;

Также добавлены новые предметы и внесены изменения в существующие.

Все изменения патча 7.28 можно найти на странице обновления.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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