В следующем году SNK выпустит игровую консоль Neo Geo нового поколения

К числу новых консолей в следующем году прибавится ещё одна. Компания SNK объявила о том, что в 2021-м она планирует выпустить на рынок свою систему.

На изображении анонса в Twitter присутствует как логотип SNK, так и логотип самой консоли Neo Geo. Пользователи также размышляют о том, что может означать символ Wi-Fi над буквой W, и указывает ли он на консоль, ориентированную на онлайн или многопользовательскую игру.

Новая консоль необязательно означает, что SNK пытается конкурировать с Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series S/X. Это может быть ретро-система, подобная тем, что уже выходили на рынок ранее. Такие устройства популярны среди поклонников игр старой школы и коллекционеров. Впрочем, в прошлом году SNK заявляла, что «Neo Geo следующего поколения» выйдет после NeoGeo Mini.

A Next-Gen NEOGEO hardware is coming after NEOGEO Mini.

With a modern design and a wonderful play feeling and you can even link it to NEOGEO Mini, the new hardware will provide you a NEOGEO journey that you have never expeirenced.

Stay tuned for more information!#SNK #NEOGEO

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 2, 2019