В EGS раздают градостроительный симулятор Cities: Skylines — первый в череде предновогодних подарков

В EGS раздают градостроительный симулятор Cities: Skylines — первый в череде предновогодних подарков

Как и было обещано, в Epic Games Store стартовали ежедневные раздачи игр в честь наступающих зимних праздников. Первым проектом, участвующим в акции, стал Cities: Skylines. Его можно добавить в библиотеку до 18 декабря, 19:00 по московскому времени. Затем бесплатной станет «тайная игра», название которой раскроют через сутки, на старте следующей раздачи.

Cities: Skylines — это градостроительный симулятор от студии Colossal Order и издательства Paradox Interactive. Главной целью в игре является возведение и поддержание жизнедеятельности собственного мегаполиса. Для этого пользователям необходимо заниматься планированием зон застройки, размещением дорог для организации удобной логистики, сбором налогов для пополнения бюджета, запуском общественного транспорта и так далее. А ещё пользователям придётся следить за различными показателями в своём городе: бюджет, счастье, здоровье и численность населения, занятость людей и уровень загрязнения окружающей среды.

В EGS раздают градостроительный симулятор Cities: Skylines — первый в череде предновогодних подарков

Cities: Skylines вышла 10 марта 2015 года на ПК, а позже добралась до PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В Steam игра получила 105 339 отзывов, 92 % из которых положительные.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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