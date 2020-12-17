Игроки требуют от CDPR опубликовать дорожную карту Cyberpunk 2077 и рассказать о приоритетах в исправлении игры

Релиз Cyberpunk 2077 на всех платформах получился, мягко говоря, смазанным. Версии игры для PS4 и Xbox One едва работают, а на ПК ситуация хоть и лучше, но всё же багов немало. Пользователей такое положение дел не устраивает — они требуют от CD Projekt RED опубликовать дорожную карту грядущих обновлений и рассказать, какие аспекты ставятся в приоритет при внесении исправлений.

Соответствующее заявление на форуме Reddit сделал игрок под псевдонимом Concussed88. Он написал: «Дорожная карта должна быть представлена аудитории, не говоря уже о датах релиза [патчей] и тому подобном. Я хочу знать, какие приоритеты поставила CDPR при работе над этой игрой». Пользователя интересуют: патчи, которые будут выходить в первую очередь, контент, затрагиваемый в грядущих обновлениях (работа искусственного интеллекта и другие функции, требующие доработки), и исправление ошибок.

Отдельно Concussed88 уточнил, что ему не нужны сроки — его интересует именно порядок приоритетов и проблемные аспекты Cyberpunk 2077, над которыми трудится CD Projekt RED. А ещё пользователь отметил, что не хотел бы вновь увидеть переработки в студии.

Заявление Concussed88 всего за день поддержали почти 12 тысяч человек. Видимо, многие люди недовольны текущим состоянием Cyberpunk 2077. Тем временем CDPR уже пообещала выпустить две крупные заплатки до февраля 2021 года.



