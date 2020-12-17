«Пожалуйста, подождите»: разработчик Cyberpunk 2077 уже не обещает вернуть деньги за PS4-версию

«Пожалуйста, подождите»: разработчик Cyberpunk 2077 уже не обещает вернуть деньги за PS4-версию

Ситуация с возвратом средств за Cyberpunk 2077, который предложили сами разработчики, принимает всё более странный оборот. Теперь студия CD Projekt RED просит игроков, которые запросили возмещение средств за версию проекта для PlayStation 4, расслабиться и подождать.

На этой неделе CD Projekt RED публично извинилась за выпуск некачественной версии Cyberpunk 2077 на Xbox One и PlayStation 4. Вместе с тем разработчик предложил недовольным покупателям вернуть игру и запросить возмещение средств в Microsoft Store, PlayStation Store и розничных магазинах. Так многие геймеры и поступили.

Но в итоге вернуть Cyberpunk 2077 удалось не всем пользователям. Меньше всего повезло геймерам на PlayStation 4 — многие из них столкнулись со строгой политикой возврата Sony Interactive Entertainment. В соответствии с этими правилами, если вы скачали игру на свою консоль, то уже не имеете права на возмещение средств. Существует исключение для контента, который является неисправным, но Cyberpunk 2077, несмотря на технические недочёты, не подходит под эти требования. Что делать в этой ситуации, совершенно непонятно, а Sony Interactive Entertainment игнорирует все уточняющие вопросы журналистов.

В извинениях CD Projekt RED был указан адрес электронной почты helpmerefund@cdprojektred.com, по которому те, кому не удалось вернуть деньги, могут напрямую обратиться за помощью к издателю. Но внезапно оказалось, что никаких особых правил возврата для Cyberpunk 2077 на платформах Microsoft и Sony Interactive Entertainment не существует, и какую-то конкретную помощь издатель оказать не в состоянии. В итоге люди, которые обращались к разработчику, получили в ответ пространное автоматическое сообщение:

«Пожалуйста, подождите»: разработчик Cyberpunk 2077 уже не обещает вернуть деньги за PS4-версию

В нём не говорится ничего конкретного. CD Projekt RED попросту перенаправляет на страницу поддержки Xbox, если у вас цифровая копия Cyberpunk 2077 для консолей Xbox. А для игроков на PlayStation студия написала: «Если у вас цифровая копия на PlayStation, пожалуйста, подождите, пока мы свяжемся с вами».

Примечательно, что электронная почта для помощи по возврату средств будет открыта только до понедельника, 21 декабря.

«Пожалуйста, подождите»: разработчик Cyberpunk 2077 уже не обещает вернуть деньги за PS4-версию

Cyberpunk 2077 также вышла на ПК, а в 2021 году поступит в продажу в улучшенном виде на Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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