На BlizzConline в феврале, возможно, представят новый класс из Diablo IV

На BlizzConline в феврале, возможно, представят новый класс из Diablo IV

Совсем недавно Blizzard Entertainment поделилась ежеквартальным отчётом о прогрессе разработки Diablo IV. В нём студия рассказала о древе умений, прокачке, легендарных и уникальных предметах, разнице при использовании того или иного оружия и так далее. Вступление к материалу написал руководитель проекта Луис Баррига (Luis Barriga). Оно содержит намёк на то, что на BlizzConline зрителям продемонстрируют новый класс в Diablo IV.

Руководитель заявил: «Кстати, следующего отчёта ждите на BlizzConline, а не в формате статьи! Мы уже прочитали множество предположений о том, что это, и уверяем — вам понравится. Не буду портить сюрприз, но скажу, что там будет в том числе и новая версия сцены у костра, показанной на прошлом BlizzCon. Спасибо всем и до встречи в Преисподней!»

На BlizzConline в феврале, возможно, представят новый класс из Diablo IV

В своём сообщении Луис Баррига специально упомянул фрагмент у костра. Именно он раскрыл посетителям BlizzCon 2019 три класса в Diablo IV — варвара, друида и волшебницу. И раз разработчики собираются обновить сцену, то они наверняка покажут нового героя со своей специализацией, а может быть, и двух. Напомним, что на старте в проекте будет пять классов.

BlizzConline пройдёт с 19 по 20 февраля 2021 года в цифровом формате.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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