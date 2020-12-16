PUBG Mobile заработала в 2020 году $2,6 млрд и возглавила топ мобильных игр

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала отчёт, посвящённый самым прибыльным мобильным играм за 2020 год. Пять мест в списке занимают проекты, которые принесли своим создателям свыше $1 миллиарда.

Первая позиция в рейтинге досталась королевской битве PUBG Mobile. Она вкупе с китайской версией, получившей название Game For Peace, принесла $2,6 миллиарда дохода. По прибыльности игра занимает первые места в App Store и Google Play в 2020 году. Показатели проекта, кстати, выросли на 64,3 % по сравнению с 2019 годом.

На второй позиции находится Honor of Kings от Tencent с результатом $2,5 млрд. Это на 42,8 % больше, чем в 2019-м. А замыкает тройку лидеров Pokemon GO от Niantic с заметно меньшей суммой — $1,2 млрд (рост на 31,5 % по сравнению с 2019-м).

Четвёртое место в чарте досталось Coin Master от Moon Active, которая в 2020 году показала рекордную статистику — её доход в два раза превысил прошлогодний и составил $1,1 млрд. Завершает пятёрку Roblox от Roblox Corporation с $1,1 млрд. С небольшим отставанием от пятой позиции следует Monster Strike от Mixi, которая заработала $958 млн. Такие беспрецедентные показатели роста обусловлены пандемией COVID-19: в 2020 году люди были вынуждены больше времени проводить дома, поэтому их траты на любимые мобильные проекты возросли.



