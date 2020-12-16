Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android

Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android

Компания Amazon объявила, что её облачная игровая служба Luna теперь доступна пользователям Android. Как и в версии Luna для iOS, отдельного приложения Luna для скачивания всё ещё нет — вместо этого владельцам смартфонов предлагается получить доступ к потоковому сервису через веб-браузер Chrome.

Amazon запустила ранний доступ к Luna в октябре — изначально служба была доступна на Windows, macOS, приставке Fire TV, а также на iPhone и iPad через веб-приложения. Сервис работает по модели каналов, при которой предлагается вносить ежемесячную плату за каждый канал игр, к которому абонент хочет получить доступ.

Пока доступно только два канала. Luna Plus Amazon за $5,99 в месяц предлагает игры от многих издателей, а на канале Ubisoft Plus за $14,99 в месяц — игры соответствующего французского издательства (за эту плату пользователь также получает возможность устанавливать игры на ПК и запускать их через потоковую службу Google Stadia).

Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android

Luna сейчас доступна только в США, желающие получить ранний доступ могут запросить его. Если ранний доступ уже есть, то для игры через Luna на Android нужно следовать инструкциям в приведённом видео:

Hey @TheCodeB00K, as Raghu from Team Luna explains below, you won’t have to wait very long for Android support (or, like, at all). Play Luna with early access now: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64

Amazon Luna (@amazonluna) December 15, 2020

Сейчас версия Luna для Android работает на некоторых устройствах Pixel, Samsung и OnePlus, но Amazon заявляет, что Luna добавит поддержку для большего количества смартфонов Android в период раннего доступа. Представитель Amazon поделился с The Verge списком поддерживаемых в настоящее время устройств:

  • Pixel 4XL, 4A, 4A 5G, 5;
  • Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra;
  • OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G.

Необходимо использовать аппарат с Android 9 или более новой версией ОС, Chrome версии 86 или новее. Играть можно с помощью контроллера Amazon Luna, а также геймпадов PlayStation 4 или Xbox One.

Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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