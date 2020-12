Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android

Компания Amazon объявила, что её облачная игровая служба Luna теперь доступна пользователям Android. Как и в версии Luna для iOS , отдельного приложения Luna для скачивания всё ещё нет — вместо этого владельцам смартфонов предлагается получить доступ к потоковому сервису через веб-браузер Chrome .

Amazon запустила ранний доступ к Luna в октябре — изначально служба была доступна на Windows, macOS, приставке Fire TV, а также на iPhone и iPad через веб-приложения. Сервис работает по модели каналов, при которой предлагается вносить ежемесячную плату за каждый канал игр, к которому абонент хочет получить доступ.

Пока доступно только два канала. Luna Plus Amazon за $5,99 в месяц предлагает игры от многих издателей, а на канале Ubisoft Plus за $14,99 в месяц — игры соответствующего французского издательства (за эту плату пользователь также получает возможность устанавливать игры на ПК и запускать их через потоковую службу Google Stadia).

Luna сейчас доступна только в США , желающие получить ранний доступ могут запросить его. Если ранний доступ уже есть, то для игры через Luna на Android нужно следовать инструкциям в приведённом видео:

Hey @TheCodeB00K, as Raghu from Team Luna explains below, you won’t have to wait very long for Android support (or, like, at all). Play Luna with early access now: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64

