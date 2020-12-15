Почти стабильные 30 кадров/с в 1080р: Cyberpunk 2077 протестировали на конфигурации из минимальных требований

Когда CD Projekt RED опубликовала системные требования Cyberpunk 2077, многие приятно удивились демократичности минимальной конфигурации. А после релиза игры автор YouTube-канала RandomGaminginHD решил проверить, как ролевой экшен исполняется на ПК, соответствующем нижней планке требуемых характеристик. Результаты тестирования оказались положительными: проект удерживает почти стабильные 30 кадров/с в 1080р с незначительными проседаниями.

Блогер собрал ПК с процессором Intel Core i5-3570K, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 780 Ti (с 3 Гбайт видеопамяти) и 8 Гбайт ОЗУ. «Железо» от AMD, указанное в минимальных требованиях, по словам автора ролика, трудно найти в Великобритании. Важно также отметить, что в ПК RandomGaminginHD установлен SSD, хотя он, согласно опубликованным требованиям, лишь рекомендуется, но не обязателен.

Тестирование дало следующие результаты: на указанной сборке Cyberpunk 2077 работает со средней частотой 34 кадра/с при разрешении 1080р. Иногда случаются проседания до 27–28 кадров/с — это происходит в ресурсоёмких сценах вроде густонаселённых районов. С динамическим разрешением (снижения вплоть до 720р) частота достигает 41 кадра/с, но падения всё ещё имеются, особенно в Найт-Сити, куда автор приехал, выбрав путь кочевника в начале. Максимальный показатель кадровой частоты, которого добился блогер — 50 кадров/с. При этом тестирование проводилось на версии 1.03. Сейчас доступна версия 1.04, в которой производительность повышена.

Сборка RandomGaminginHD, кстати, хотя и кажется устаревшей, всё равно лучше спецификаций базовых PS4 и Xbox One — видеоподсистема консолей теперь уже предыдущего поколения находится примерно на уровне NVIDIA GeForce GTX 750 Ti и AMD Radeon HD 7770. То есть на значительное повышение производительности на этих приставках рассчитывать не стоит, разве что CD Projekt RED пойдёт на ещё большие компромиссы в визуальной части.



