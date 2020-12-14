Видео: дата запуска и новые препятствия в свежих трейлерах третьего сезона Fall Guys: Ultimate Knockout

Видео: дата запуска и новые препятствия в свежих трейлерах третьего сезона Fall Guys: Ultimate Knockout

Издательство Devolver Digital и студия-разработчик Mediatonic в рамках церемонии The Game Awards 2020 анонсировали дату начала третьего сезона Fall Guys: Ultimate Knockout, а портал IGN поделился двумя роликами с демонстрацией нового контента.

Напомним, грядущее обновление именуется Winter Knockout и, как можно догадаться по названию, имеет зимний уклон: персонажи смогут перевоплотиться в снеговиков, пингвинов, оленей и даже йети.

Как было объявлено, третий сезон Fall Guys: Ultimate Knockout начнётся уже 15 декабря (то есть завтра) и принесёт с собой семь тематических уровней и более трёх десятков альтернативных костюмов.

Одну из семи локаций, которые появятся в Fall Guys: Ultimate Knockout с выходом предстоящего контентного обновления, у себя на YouTube-канале продемонстрировали журналисты IGN.

Уровень называется Tundra Run. Полоса препятствий предполагает несколько путей к финишной черте. Мешать игрокам добраться до цели будут в том числе боксёрские перчатки — новинка третьего сезона.

В другом видео IGN (прикреплено ниже) дизайнер уровней Mediatonic Джозеф Джасон (Joseph Juson) рассказал, какие ещё препятствия ждут игроков в третьем сезоне Fall Guys: Ultimate Knockout.

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа текущего года на PC (Steam) и PlayStation 4. На прошедшей церемонии The Game Awards 2020 игра удостоилась награды за лучшую поддержку сообщества.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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