Capcom представила Ghosts 'n Goblins Resurrection — перезапуск классического платформера

Capcom представила Ghosts 'n Goblins Resurrection — перезапуск классического платформера

Компания Capcom анонсировала Ghosts ‘n Goblins Resurrection — перезапуск классического платформера Ghosts ‘n Goblins, вышедшего на аркадных автоматах в 1985 году с последующим релизом на Nintendo Entertainment System в 1986-м.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection расскажет о доблестном рыцаре Артуре, который отправляется в приключение по царству демонов. Ему нужно будет действовать с особой осторожностью, поскольку героя ждут страшные опасности, в том числе знакомые враги: скелет-убийца, пигмэн и красный арремер. Примечательно, что в классических играх вы тоже играете за Артура, который пытается уничтожить армию мертвецов.

В перезапуске Capcom использует визуальный стиль, похожий на сборник рассказов. Ghosts ‘n Goblins Resurrection выйдет 25 февраля 2021 года только на Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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