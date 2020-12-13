Бесплатное обновление Star Wars: Squadrons принесло массу изменений и два новых звездолёта

Компания Electronic Arts выпустила декабрьское обновление для Star Wars: Squadrons, и оно включает не только исправления ошибок, но и два новых звёздных истребителя. Обе противоборствующие стороны, Новая Республика и Галактическая Империя, получили по одной боевой машине.

Первая обзавелась истребителем B-wing — это один из наиболее тяжеловооружённых истребителей повстанцев, который впервые засветился в заключительном фильме оригинальной трилогии, «Возвращение джедая». Фактически это одно длинное плоское крыло с вращающейся кабиной на одном конце и пушками на других. В середине крыла находятся два подкрылка, которые расширяют боевые возможности корабля и придают ему форму креста. Он приводится в движение с помощью 4 ионных двигателей. К недостаткам относится достаточно небольшая скорость и низкая манёвренность, а большой корпус делает его более простой мишенью. В игре он относится к классу бомбардировщиков.

В свою очередь Империя получила многоцелевой звёздный истребитель TIE/D «Защитник». В фильмах он не появлялся. Это усовершенствованный экспериментальный звёздный истребитель серии TIE, производившийся корпорацией «Флотские системы Сиенара» для флота Галактической Империи. В отличие от предыдущих моделей со сдвоенным ионным двигателем, «Защитник» оснащён гипердвигателем и дефлекторным щитом. Вооружение составляют тяжёлые пушки и ракеты, вследствие чего он может также выполнять роль бомбардировщика.

Ещё обновление принесло новую карту Fostar Haven и возможность создания пользовательских матчей, в которых могут принимать участие от одного до пяти игроков с каждой стороны. Кроме того, разработчики сообщили о новой косметике, ворохе более мелких изменений, улучшений и исправлений.

Star Wars: Squadrons доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.



