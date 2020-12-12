Доходы с продаж Cyberpunk 2077 уже окупили разработку и маркетинг

Портал «PAP Business» опубликовал комментарий представителей студии CD Projekt RED о первых доходах, полученных компанией от Cyberpunk 2077. Проект уже смог окупить затраты.

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По оценкам студии, выручка от предзаказов игры смогла компенсировать все расходы на разработку и маркетинг. Стоит отметить, что проект был впервые упомянут в 2012 году, а первый тизер-трейлер вышел в январе 2013-го. Разработка длилась примерно 7 лет.

«Полученные нами лицензионные отчисления с предзаказов Cyberpunk 2077 со всех платформ цифровой дистрибуции превысили сумму общих расходов на разработку, связанную с игрой, а также маркетинг и продвижение игры. На маркетинг бюджет до сих пор в процессе трат», — говорится в заявлении.

Конкретная сумма доходов, которые принёс Cyberpunk 2077, не раскрывается, равно как и общий бюджет на разработку игры. Но в корпоративном отчёте CD Projekt RED, который был опубликован 3 сентября 2020, указаны статьи расходов. Исходя из них, можно сделать вывод, что бюджет мог составить не менее 120 миллионов долларов. Однако 14 ноября аналитики брокерской компании DM BOS из Польши предположили, что бюджет на Cyberpunk 2077 мог составить 314 миллионов долларов. Для сравнения: самой дорогой игрой на текущий момент является Destiny, вышедшая в 2014 году — её бюджет на разработку и маркетинг составил 514 миллионов долларов.

pic.twitter.com/HX1SoJH8dE — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) December 10, 2020

CD Projekt RED вчера в своём твиттер-аккаунте рассказала о 8 миллионах предзаказов игры. 59% всех цифровых копий было продано для ПК — это делает Cyberpunk 2077 самой быстропродаваемой игрой для ПК в истории. В то же время сегодня стало известно, что биржевая стоимость CD Projekt RED упала на 29%. Причиной тому могли стать многочисленные проблемы с оптимизацией версий Cyberpunk 2077 для консолей.



