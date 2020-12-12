Доходы с продаж Cyberpunk 2077 уже окупили разработку и маркетинг

Портал «PAP Business» опубликовал комментарий представителей студии CD Projekt RED о первых доходах, полученных компанией от Cyberpunk 2077. Проект уже смог окупить затраты.

Доходы с продаж Cyberpunk 2077 уже окупили разработку и маркетинг

Источник изображения: goodfon

По оценкам студии, выручка от предзаказов игры смогла компенсировать все расходы на разработку и маркетинг. Стоит отметить, что проект был впервые упомянут в 2012 году, а первый тизер-трейлер вышел в январе 2013-го. Разработка длилась примерно 7 лет.

«Полученные нами лицензионные отчисления с предзаказов Cyberpunk 2077 со всех платформ цифровой дистрибуции превысили сумму общих расходов на разработку, связанную с игрой, а также маркетинг и продвижение игры. На маркетинг бюджет до сих пор в процессе трат», — говорится в заявлении.

Конкретная сумма доходов, которые принёс Cyberpunk 2077, не раскрывается, равно как и общий бюджет на разработку игры. Но в корпоративном отчёте CD Projekt RED, который был опубликован 3 сентября 2020, указаны статьи расходов. Исходя из них, можно сделать вывод, что бюджет мог составить не менее 120 миллионов долларов. Однако 14 ноября аналитики брокерской компании DM BOS из Польши предположили, что бюджет на Cyberpunk 2077 мог составить 314 миллионов долларов. Для сравнения: самой дорогой игрой на текущий момент является Destiny, вышедшая в 2014 году — её бюджет на разработку и маркетинг составил 514 миллионов долларов.

 pic.twitter.com/HX1SoJH8dE

— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) December 10, 2020

CD Projekt RED вчера в своём твиттер-аккаунте рассказала о 8 миллионах предзаказов игры. 59% всех цифровых копий было продано для ПК — это делает Cyberpunk 2077 самой быстропродаваемой игрой для ПК в истории. В то же время сегодня стало известно, что биржевая стоимость CD Projekt RED упала на 29%. Причиной тому могли стать многочисленные проблемы с оптимизацией версий Cyberpunk 2077 для консолей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Будоражившие воображение игроков металлические звуки из ремейка Demon’s Souls оказались обычным багомБудоражившие воображение игроков металлические звуки из ремейка Demon’s Souls оказались обычным багом
Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах. Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах.
Вторая мировая в EVE Online уже нанесла ущерба на $700 тыс., и это ещё не конецВторая мировая в EVE Online уже нанесла ущерба на $700 тыс., и это ещё не конец
Жертва собственных амбиций: Cyberpunk 2077 покорила далеко не всех критиковЖертва собственных амбиций: Cyberpunk 2077 покорила далеко не всех критиков
Bethesda хочет реализовать в Fallout 76 контент за пределами основной картыBethesda хочет реализовать в Fallout 76 контент за пределами основной карты
Блок рекламы


Похожие новости
Вышел патч 1.04 для Cyberpunk 2077: улучшение графики на базовых консолях, исправления ошибок и повышение производительностиВышел патч 1.04 для Cyberpunk 2077: улучшение графики на базовых консолях, исправления ошибок и повышение производительности
Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4
Remedy Entertainment: продажи Control, информация о Vanguard и неанонсированных играхRemedy Entertainment: продажи Control, информация о Vanguard и неанонсированных играх
Жертва собственных амбиций: Cyberpunk 2077 покорила далеко не всех критиковЖертва собственных амбиций: Cyberpunk 2077 покорила далеко не всех критиков
Видео: вступление кочевника и улучшения первого дня в геймплее Cyberpunk 2077 с PS4 Pro и PS5Видео: вступление кочевника и улучшения первого дня в геймплее Cyberpunk 2077 с PS4 Pro и PS5
Хит не для всех: продажи внедорожного симулятора SnowRunner достигли 1,5 млн копийХит не для всех: продажи внедорожного симулятора SnowRunner достигли 1,5 млн копий
Рекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запускаРекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запуска
Nintendo Switch уже 23-й месяц подряд опережает остальные консоли по продажам в СШАNintendo Switch уже 23-й месяц подряд опережает остальные консоли по продажам в США
Видео: музыкальный клип дуэта Run the Jewels в антураже Cyberpunk 2077Видео: музыкальный клип дуэта Run the Jewels в антураже Cyberpunk 2077
Square Enix: продажи Marvel\'s Avengers оказались ниже ожидаемыхSquare Enix: продажи Marvel\'s Avengers оказались ниже ожидаемых
Последние новости
Подгружаем последние новости