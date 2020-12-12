Скоро в Xbox Game Pass: Skyrim, Code Vein, Morkredd, Beholder и многое другое

Скоро в Xbox Game Pass: Skyrim, Code Vein, Morkredd, Beholder и многое другое

Корпорация Microsoft в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020 объявила о том, что The Yakuza Remastered Collection, Yakuza 6: The Song of Life и Among Us войдут в каталог сервиса Xbox Game Pass. Но это ещё не всё: подписчиков также ждут The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Code Vein и многие другие игры.

Уже сегодня подписчикам Xbox Game Pass для ПК и консолей Xbox стала доступна кооперативная головоломка для одного или двух игроков Morkredd. Она сочетает в себе сложные пазлы на основе баланса света и тени, а также полный секретов тёмный мир.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Xbox) — 15 декабря. Издание включает в себя ролевой экшен The Elder Scrolls V: Skyrim с обновлённой графикой (по сравнению с версией для Xbox 360), а также все вышедшие дополнения с новыми заданиями, локациями, персонажами, снаряжением и диалогами. Кроме того, игра имеет поддержку модификаций.

Among Us (ПК) — 17 декабря. Это кооперативная онлайн-игра для 4–10 пользователей, где команда готовит космический корабль к отлёту, в то время как самозванцы пытаются сорвать эти планы.

Beholder: Complete Edition (Xbox) — 17 декабря. Это приключение о мрачном мире, где нет приватности, а государство контролирует каждый аспект жизни. Вам в роли Смотрителя нужно шпионить за жильцами и доносить о нарушениях властям или же покрывать их, если проникнитесь к ним сочувствием. Complete Edition включает дополнение «Блаженный сон» с новым сценарием и историями.

Code Vein (Xbox) — 17 декабря. Это ролевой экшен на манер Dark Souls, действие которого разворачивается в недалёком будущем. Таинственная катастрофа привела к апокалипсису и появлению общества бессмертных, которые пытаются выжить посреди руин былой цивилизации.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (ПК) — 17 декабря. Это ужастик о пятерых друзьях, которые отправились в отпуск на дайвинг-экспедицию ради поиска самолёта времён Второй мировой войны. Однако они попадают в шторм и натыкаются на корабль-призрак, где встречаются с кошмаром наяву.

Скоро в Xbox Game Pass: Skyrim, Code Vein, Morkredd, Beholder и многое другое

Neoverse

Monster Train (Xbox) — 17 декабря. Это карточный роглайк, где вам предстоит отправиться в замёрзший ад на поезде, чтобы защитить последний горящий кусочек от армии рая и возродить былое пламя. Игра содержит более 220 карт, 5 кланов монстров с развитием до 10 уровня, 88 артефактов и многое другое. Кроме того, в ней есть многопользовательский режим на 8 человек.

MotoGP 2020 (ПК и Xbox) — 17 декабря. Это официальный симулятор гонок на мотоциклах MotoGP 2020. В игре присутствует режим карьеры, где вам предстоит соревноваться с легендарными гонщиками, а также соревновательный онлайн-мультиплеер и испытания с искусственным интеллектом на базе машинного обучения.

Neoverse (Xbox) — 17 декабря. Это тактический карточный экшен с элементами роглайка, действие которого разворачивается в фантастическом мире. Вам предстоит начать своё приключение с яркими и красивыми героинями и отправиться на спасение миров.

Wilmot’s Warehouse (ПК и Xbox) — 17 декабря. Это головоломка о поддержке порядка на складе. Вам нужно расставлять объекты в удобном порядке и запоминать, где что находится, чтобы быстро выдавать требуемый предмет, когда это будет нужно.

Скоро в Xbox Game Pass: Skyrim, Code Vein, Morkredd, Beholder и многое другое

Mortal Kombat X

А 30 декабря Xbox Game Pass покинут всего три игры:

  • Farming Simulator 17 (Xbox и ПК);
  • Football Manager 2020 (ПК);
  • Mortal Kombat X (Xbox).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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