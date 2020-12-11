Трейлер с обзором игрового процесса пошаговой RPG Ruined King от создателей League of Legends

Трейлер с обзором игрового процесса пошаговой RPG Ruined King от создателей League of Legends

В декабре прошлого года состоялся анонс Ruined King: A League of Legends Story, но на тот момент, как и в октябре этого года, компания Riot Forge и студия Airship Syndicate не показали игровой процесс. К счастью, ждать долго не пришлось: уже на The Game Awards 2020 был представлен первый геймплейный трейлер.

Напомним: в Ruined King игроки смогут отправиться на узкие улочки Билджвотера и исследовать загадочные подземелья Сумрачных островов. С каждой сменой декораций обещаны новые тайны, ловушки, головоломки, противники и представители чудовищной фауны, которых в игре предостаточно.

Под руководством игрока будут такие чемпионы League of Legends, как Мисс Фортуна, Иллаой, Браум, Ясуо, Ари и Пайк. Каждый обладает двумя особыми навыками для подземелий, которые позволяют вступать в битву, а также взаимодействовать с существами или окружением. Некоторые задачи может решить только конкретный чемпион: например, Браум ломает щитом тонкие стены, а Ари обнаруживает притаившихся врагов с помощью своей сферы.

Трейлер с обзором игрового процесса пошаговой RPG Ruined King от создателей League of Legends

Хотя персонажи будут знакомы поклонникам вселенной, в игре будет новая боевая система. Чемпионы действуют по очереди: применяют так называемые умения пути, мгновенные умения и абсолютные умения. Кроме того, в бою они могут использовать предметы и пассивные навыки. При этом важными элементами боевой системы являются показатели маны, здоровья, шкала перегрузки и очерёдность ходов.

Трейлер с обзором игрового процесса пошаговой RPG Ruined King от создателей League of Legends

Уровень чемпионов можно будет повышать. У каждого будет такой набор характеристик, как сила атаки, воля, выносливость, защита от физического урона, защита от магического урона, критический урон, шанс критического удара, ускорение, уклонение, пробивание брони, магическое пробивание и вампиризм. В бою герои исполняют роли, традиционные для ролевых игр, и если правильно сочетать их, можно добиться синергии в сражении. Игра позволяет улучшать умения, дополнять при помощи рун, создавать выигрышные комбинации со способностями других персонажей.

Трейлер с обзором игрового процесса пошаговой RPG Ruined King от создателей League of Legends

Ruined King сулит большой выбор предметов, позволяющих разнообразить сражения. Есть мечи, пистолеты, зелья и разнообразная броня, включая знаменитый доспех Вармога. Некоторые предметы могут менять показатели владельца. Каждый чемпион может носить броню, одно оружие и три украшения. Оружие различается внешне, и всегда видно, чем вооружён чемпион. Предметы можно модифицировать и создавать: доступно изготовление украшений, зачарование, алхимия и готовка.

Трейлер с обзором игрового процесса пошаговой RPG Ruined King от создателей League of Legends

Помимо этого, в Ruined King предусмотрены различные виды деятельности, позволяющие получать дополнительные награды и узнавать подробности о мире:

  • на доске можно читать объявления и брать задания по ликвидации особо опасных противников;
  • рыбалка позволит знакомиться с обитателями прибрежных вод Билджвотера и даже доставать со дна затонувшие сокровища — в Ruined King весь улов заносится в специальный каталог, а выловленную рыбу можно употреблять в пищу или обменивать у торговца на чёрные метки, за которые, в свою очередь, можно приобрести особые предметы на чёрном рынке;
  • в бестиарий собирается информация о наградах за убийства, а также об умениях и местах обитания существ, с которыми довелось встретиться и сразиться — за победу над большим количеством существ одного типа чемпионы получают руны зверей, дающие постоянные усиления;
  • побочные задания позволят разгадывать загадки и тайны, выполнять поручения и получать награды — от предметов до абсолютных умений и легендарного оружия;
  • на боевой арене предлагается побеждать волны противников за награду;
  • узнавая больше об истории мира, можно тоже получить награду.
Трейлер с обзором игрового процесса пошаговой RPG Ruined King от создателей League of Legends

Ruined King: A League of Legends Story выйдет в 2021 году. В самом конце октября сообщалось, что она сперва выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One (в начале 2021 года), а затем — на PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

Трейлер с обзором игрового процесса пошаговой RPG Ruined King от создателей League of Legends


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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