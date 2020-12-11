Evil West — новый «мясной» экшен о проблемах на Диком Западе от создателей Shadow Warrior

Evil West — новый «мясной» экшен о проблемах на Диком Западе от создателей Shadow Warrior

В рамках церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялся анонс Evil West — нового «мясного» экшена от студии Flying Wild Hog, известной по серии Shadow Warrior, и издательства Focus Home Interactive. Анонс сопроводили ярким трейлером, в котором главный герой путешествует по неприветливым локациям и сражается с монстрами.

Описание Evil West в Steam гласит: «Зловещая угроза нависла над Американской землёй. Вы как один из оставшихся агентов сверхсекретной организации по отлову вампиров — последняя надежда человечества перед закоренелым ужасом, что появляется из тьмы. Вставайте на защиту Дикого Запада — станьте супергероем, искорените вампирскую угрозу и спасите Соединённые Штаты! В беспощадном, взрывном бою задайте всем жару своими револьверами, заправленной молнией рукавицей и гаджетами. Отстреливайте кровожадных чудищ с размахом как охотник-одиночка или вместе с другом. Исследуйте и сражайтесь в сюжетной кампании, улучшая своё оружие и охотничьи приспособления. Открывайте новые преимущества, чтобы ещё более мастерски укладывать монстров, и вырабатывайте собственный стиль, одолевая сверхъестественные полчища».

К отличительным чертам Evil West относят мир, построенный на адаптированных под антураж мифах и легендах, прокачку, сюжетную кампанию о спасении Америки и кооперативный режим на двух человек.

Evil West — новый «мясной» экшен о проблемах на Диком Западе от создателей Shadow Warrior

Evil West выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S в 2021 году. Точная дата пока не разглашается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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