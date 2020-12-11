Приключение Sea of Solitude выйдет на Nintendo Switch в издании The Director\'s Cut в марте 2021 года

На предварительном шоу церемонии награждения The Game Awards 2020 студия Jo-Mei Games сделала анонс касательно своей приключенческой игры Sea of Solitude. Она выйдет на Nintendo Switch в эксклюзивном для этой платформы издании The Director's Cut. По словам разработчиков, проект изменили так, чтобы поднять в нём важные на сегодняшний день темы.

Анонс сопроводили свежим трейлером Sea of Solitude. В нём показывается, как главная героиня Кей путешествует по миру, который по большей части затоплен водой. Девушка решает головоломки, чтобы двигаться дальше, и встречается с огромными фантастическими монстрами. Они выступают своеобразными препятствиями на пути Кей и способны убить протагониста.

Благодаря свежему трейлеру также стало известно, какие изменения будут реализованы в версии The Director's Cut. К таковым относятся новые скрипты, под которыми, скорее всего, имеются в виду геймплейные механики или отдельные головоломки, озвучение, фоторежим, поддержка гироскопов и прочее.

Sea of Solitude: The Director’s Cut выйдет на Nintendo Switch уже 4 марта 2021 года. Издателем игры на новой платформе выступит французская студия Quantic Dream, которая решила активизировать свою деятельность в этом направлении.



