Bethesda хочет реализовать в Fallout 76 контент за пределами основной карты

Издание Rock, Paper, Shotgun пообщалось с руководителем разработки Fallout 76 Джеффом Гардинером (Jeff Gardiner). В разговоре глава поведал о дальнейшем развитии проекта: по его словам, планируется реализовать активности за пределами основной карты, то есть территории Западной Вирджинии. Он сравнил это с Fallout 4, которая получала дополнения с новыми регионами, пользовавшиеся успехом у аудитории.

Джефф Гардинер заявил: «Мы рассматриваем расширения как способ реализовать нечто за пределами [доступной сейчас] карты. У нас есть большой список локаций. На текущий момент мы остановились на одной [из них]. Мы рассматриваем их в качестве способа познакомить людей с различными областями вселенной Fallout».

Затем Гардинер поведал о том, как разработчики заботятся о своём сообществе: «Мы приложили усилия, чтобы сделать [Fallout 76] более дружелюбной к аудитории — увеличить количество возможностей, способов и вознаграждений для взаимодействия с другими людьми. Но мы по-прежнему ориентируемся на наших основных фанатов, которые выступают одиночными игроками. Я просто хочу убедиться, что люди, любящие игры Bethesda и Fallout, получают от этого проекта максимум удовольствия».

Напомним: Fallout 76 отметилась провальным запуском, что признал даже генеральный директор Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard).



