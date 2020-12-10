Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4

Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4

Сейчас 10 декабря и ровно 3:00 по московскому времени, а значит настал тот момент, когда наконец случилось долгожданное событие. Компания CD Projekt и студия CD Projekt RED выпустила ролевой шутер Cyberpunk 2077 спустя 8,5 лет после его анонса.

Cyberpunk 2077 является продолжением второго издания настольной игры Cyberpunk Майка Пондсмита (Mike Pondsmith), опубликованного в 1990 году. Действие видеоигры от польской студии CD Projekt RED разворачиваются в 2077 году в городе Найт-Сити. Корпорации и группировки уже десятки лет управляют районами мегаполиса, где уровень технологий высок, а жизни — низок. Главного героя игры зовут V. Вы сможете сами подробно настроить внешность протагониста, его предысторию, навыки и класс. Однако неизменно одно: V — наёмник-преступник, которому дают задание выкрасть дорогостоящий и единственный в своём роде имплант.

Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4

Миссия проходит не так гладко, как хотелось, и протагонисту приходится вживить чип себе в мозг, чтобы безопасно его транспортировать. К его удивлению, на импланте оказалась записана цифровая копия известного музыканта и террориста Джонни Сильверхенда, жившего более 50 лет назад.

Джонни Сильверхэнд был одним из самых популярных музыкантов нулевых. Он выступал в группе Samurai и планировал начать сольную карьеру, чтобы продолжать продвигать антикоррупционные и антиправительственные послания. В 2013 году его девушка Альт Каннингем разработала программное обеспечение Soulkiller, которое может загружать на накопитель разум любого нетраннера. Оно было опасным, поскольку при использовании убивало источник — физическую версию человека. Мегакорпорация Arasaka похитила девушку, чтобы та сделала им аналогичное ПО, и Джонни пошёл её вызволять. К сожалению, ему это не удалось. Во время всеобщей паники при нападении на башню Arasaka против Альт использовали её же разработку. Джонни об этом не знал, а потому застал лишь мёртвое тело своей девушки, тогда как она пыталась докричаться до него из цифрового пространства.

Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4

В 2023 году Джонни вместе с другими людьми возглавил штурмовую группу Militch, чтобы положить конец Четвёртой корпоративной войне. Их целью была башня Arasaka, они хотели уничтожить её с помощью маленькой ядерной бомбы. У Джонни была ещё одна причина вернуться в офис Arasaki: он хотел найти Каннингем, но на пути было немало препятствий. Самым большим из последних был Борг (он же Адам Смешер) — некогда человек, который теперь является больше машиной, чем плотью.

Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4

Считается, что Борг убил Джонни, хотя тело музыканта так и не было найдено из-за того, что здание Arasaki было уничтожено ядерной бомбой. Даже десятилетия спустя люди надеются, что Джонни Сильверхенд где-то там, готовый возглавить революцию и спалить этот город. Вероятно, в Cyberpunk 2077 мы узнаем больше подробностей того, что же на самом деле случилось в башне, и удалось ли герою найти свою возлюбленную.

Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4

Cyberpunk 2077 вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Версии для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S ожидаются в 2021 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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