Remedy Entertainment: продажи Control, информация о Vanguard и неанонсированных играх

Remedy Entertainment: продажи Control, информация о Vanguard и неанонсированных играх

Издание Gamesindustry.biz со ссылкой на Remedy Entertainment поделилось некоторой информацией о Control и проекте под кодовым названием Vanguard. А параллельно инсайдер Nibel рассказал об игре, которую финская студия создаёт в сотрудничестве с Epic Games, и телевизионной адаптации Alan Wake.

Продажи Control превысили два миллиона копий, что является лучшим показателем среди новой интеллектуальной собственности Remedy со времён Max Payne. Прошлый ноябрь стал самым успешным в плане реализации проекта. Основные продажи пришлись на цифровой сегмент: 60 % в 2019 году и 90 % в 2020-м.

Сейчас Remedy продолжает трудиться над проектом под кодовым названием Vanguard, условно-бесплатной многопользовательской игрой-сервисом. Она находится на ранней стадии разработки, но первые тесты получились многообещающими. В Vanguard Remedy намерена выстроить мир и нарратив в собственном стиле, так как эти два элемента студия считает своими сильными сторонами.

Remedy Entertainment: продажи Control, информация о Vanguard и неанонсированных играх

Параллельно доверенный инсайдер Nibel рассказал об игре компании, которая создаётся в партнёрстве с Epic Games. Последняя полностью финансирует производство, а права на интеллектуальную собственность остаются у Remedy. Проект выйдет на ПК и консолях, под маркетинговое продвижение предусмотрены значительные инвестиции.

А ещё Nibel со ссылкой на креативного директора Remedy Entertainment Сэма Лейка (Sam Lake) поведал, что следующая большая игра студии станет частью объединённой вселенной Remedy. Также появился прогресс в создании телевизионного шоу по мотивам Alan Wake. К ТВ-адаптации Control тоже возник интерес.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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