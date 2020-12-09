Вторая мировая в EVE Online уже нанесла ущерба на $700 тыс., и это ещё не конец

Вторая мировая в EVE Online уже нанесла ущерба на $700 тыс., и это ещё не конец

Издание IGN выпустило материал, посвящённый Второй мировой войне в EVE Online, которая началась в сентябре текущего года. В ней столкнулись силы коалиции The Imperium, которую возглавляет альянс Goonswarm и объединения PAPI, куда вошли Test Alliance Please Ignore, Pandemic Horde и множество других кланов. А толчком к началу конфликта стала ссора между двумя влиятельными игроками.

По данным IGN, взаимный ущерб от столкновений в рамках войны уже превысил $700 тыс. Напомним: для производства мощных кораблей в EVE Online используются реальные средства, поэтому измерять потери в долларах вполне нормально. Жаль только, что журналисты не поделились более подробной финансовой статистикой.

По словам менеджера по связям с сообществом EVE Online Джессики Кеньон (Jessica Kenyon), это будет война до морального истощения: «Почти каждый конфликт, который я видела в игре, никогда не сводился к окончанию кораблей, денег и прочих ресурсов. В каком-то смысле это всегда социальная победа, потому что моральный дух одной из сторон в конечном итоге сломается».

Вторая мировая в EVE Online уже нанесла ущерба на 0 тыс., и это ещё не конец

Однако на текущем этапе PAPI и The Imperium готовы продолжать войну. Это видно по их недавним действиям. PAPI сейчас проводит масштабное наступление в секторах с нулевой защитой региона Delve, который считается домом противника. Объединение даже сумело возвести здесь Keepstars — местный эквивалент «Звезды смерти». Тем временем The Imperium одержал несколько политических побед, так как переманил на свою сторону пару альянсов среднего звена.

В октябре PAPI и The Imperium столкнулись в битве, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Это было самое масштабное виртуальное сражение по общему количеству пользователей и по числу одновременных участников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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