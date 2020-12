Humble Bundle раздаёт Steam-версию ролевого стелс-экшена Seven: Enhanced Edition

Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр. Например, в начале ноября пользователи могли зайти на площадку и получить стратегию Kingdom: Classic. А сейчас сервис дарит всем желающим Seven: Enhanced Edition от студии IMGN.PRO. Пользователи, которые хотят получить код активации игры в Steam, должны поторопиться — акция закончится 9 декабря.

Seven: Enhanced Edition — это улучшенное издание ролевого стелс-экшена Seven: The Days Long Gone. В проекте рассказывается история мастера-вора Тэриэля. По неудачному стечению обстоятельств он стал узником, которого отправили отбывать наказание на ужасном острове Пе. Кроме того, в голове протагониста поселился демон. Он пообещал, что Тэриэль сможет покинуть тюрьму, только если будет подчиняться приказам.

В процессе прохождения игры пользователи должны исследовать изометрический мир, выполнять задания и устранять врагов любым из доступных методов — скрытно или в прямом столкновении. Seven: Enhanced Edition получила в Steam 747 отзывов, 80 % из которых положительные.