Будущее снова откладывается: глава Take-Two считает, что играм осталось ещё 10 лет до фотореализма

Исполнительный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) считает, что будущее игровой отрасли выглядит очень хорошо, даже фотореалистично. Выступая на виртуальной конференции UBS Global TMT, он поделился своим оптимизмом в отношении будущего индустрии, заявив, что растущая аудитория, достижения в области технологий и другие факторы помогут сделать следующие 30–40 лет самыми захватывающими для игр.

«Я предполагаю, что бизнес Take-Two через десять лет будет выглядеть совсем иначе, чем сегодня, так же как он выглядит сегодня совсем иначе, чем десять лет назад, когда не было мобильного направления и регулярных потребительских расходов, — отметил руководитель. — И я не могу точно сказать, что это повлечёт за собой, но думаю, что вы увидите, как технологии позволят творцам и разработчикам делать то, что было невозможно ранее, включая создание игр, которые выглядят точно так же, как фильмы с живыми актёрами. Кое-что из того, что мы делаем сейчас, уже очень похоже на фотореализм, но пока это всё ещё, скорее, анимация. Через 10 лет у вас будет возможность делать вещи, которые выглядят полностью реалистично, исполняясь целиком на компьютере, не говоря уже обо всём, что дадут нам другие технологические достижения».

Под другими достижениями господин Зельник имеет в виду смешение игр с иными повествовательными жанрами вроде кино, развитие механик игрового процесса и функций социальной интеграции — всё это, по мнению руководителя, делает будущее игровой отрасли в целом чрезвычайно ярким.

«Всё это заставляет меня поверить в то, что в нашем бизнесе произойдут масштабные сдвиги, многие из которых мы не можем полностью предсказать, — массовый рост в индустрии даст множество динамических возможностей как с точки зрения творческого процесса, так и с точки зрения бизнеса, основанного на этом творчестве», — отметил он.

Кстати, игры уже сейчас действительно близко подобрались к планке, когда порой скриншот бывает сложно отличить от фотографии. Например, снимок из Red Dead Redemption 2 недавно попал в телепередачу с кадрами дикой природы.



