Жертва собственных амбиций: Cyberpunk 2077 покорила далеко не всех критиков

Как и предполагалось, 7 декабря ознаменовало не только старт предзагрузки ПК-версии Cyberpunk 2077, но и публикацию первых рецензий на амбициозный ролевой боевик CD Projekt RED.

К моменту публикации материала на сайте агрегатора Metacritic набралось 43 уникальных обзора Cyberpunk 2077, все из которых приходятся на PC. Издания для PS4 и Xbox One пока отзывов не получили.

В связи с отсутствием рецензий в случае двух из трёх целевых платформ, представленных на Metacritic, средний рейтинг Cyberpunk 2077 доступен исключительно для ПК — 91 из 100 %.

ПК-версия предыдущего крупного релиза CD Projekt RED — фэнтезийного экшена The Witcher 3: Wild Hunt — в своё время удостоилась 93 % при меньшем количестве рецензий (32).

Несмотря на числовой проигрыш третьему «Ведьмаку», рецензии на Cyberpunk 2077 всё равно преимущественно позитивные: авторы обзоров хвалят графику, стрельбу, ролевую составляющую, проработку персонажей и второстепенных квестов.

Большинство минусов Cyberpunk 2077 связаны с уровнем ожиданий от неё: одним игра показалась недостаточно смелой и излишне консервативной, другим — чересчур короткой, третьим — местами оскорбительной.

В то же время все без исключения рецензенты сходятся во мнении, что в настоящее время техническая составляющая проекта оставляет желать лучшего: баги и вылеты настолько многочисленные, что серьёзно испортили впечатление целому ряду критиков.

Автору Video Games Chronicle (и дюжины других изданий) баги не помешали поставить Cyberpunk 2077 максимальный балл: «Атмосферная и потрясающе сделанная RPG, которая поднимает планку кинематографичности в играх с открытым миром».

Журналист Areajugones оценил новую игру CD Projekt RED на 95 % и сравнил её с титанами прошлых лет: «Если Skyrim и GTA V стали поворотным моментом для своих жанров в начале 2010-х, то Cyberpunk 2077 призвана проделать то же в 2020 году, несмотря на технические огрехи».

Чуть менее впечатлён остался рецензент из PCGamesN (90 %): «Cyberpunk 2077 не превосходит великолепные источники своего вдохновения, но Найт-Сити, Джонни Сильверхенд и жутковатое видение гиперкапитализма позволяют ей отстоять свою территорию».

Сотрудник Trusted Reviews остался разочарован нереализованным потенциалом Cyberpunk 2077, но всё равно поставил проекту 80 %: «Из всех игр на рынке этой нужно было что-то сказать, но чаще всего она этого не делает».

Журналист Gamereactor не смог закрыть глаза на баги и ограничился 70 %: «Итак, с одной стороны у нас сюжетный шедевр и выдающаяся одиночная игра, с другой — явно незаконченный продукт».

Работник VentureBeat поставил Cyberpunk 2077 минимальную из всех оценок — 60 %. По мнению автора, у CD Projekt RED получился «крупнобюджетный аттракцион с увлекательными квестами в богатом антураже, но не более».

Напомним, опрошенные недавно изданием Bloomberg аналитики предрекают Cyberpunk 2077 немногим меньше 30 млн реализованных копий за первый год с момента поступления в продажу.

Впрочем, эксперты отметили, что немаловажным фактором при определении успеха игры станут оценки критиков: рейтинг ниже 90 % может вызвать негативную реакцию изнывающих от ожидания фанатов.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 10 декабря на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. О времени разблокировки игры на разных платформах читайте в отдельном материале.



