Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах.

Google расширит поддержку своего игрового облачного сервиса Stadia. До конца 7 декабря Stadia заработает в восьми европейских странах: Австрии, Чехии, Венгрии, Польше , Португалии, Румынии, Словакии и Швейцарии. До этого Google Stadia был доступен в 12 других европейских странах, а также в Канаде и США .

Новые пользователи получат бесплатный месяц подписки Stadia Pro, открывающую доступ к таким игровым тайтлам, как Hitman 2, Hello Neighbor: Secret Neighbor, Into the Breach, Kine, Monster Jam Steel Titans и Everspace. В их число также войдут такие эксклюзивы, как Splash Damage's Outcasters и Uppercut Games' Submerged: Hidden Depths. Помимо этого сервис предложит две бесплатные игры — Super Bomberman R Online и Destiny 2. По окончанию пробного периода пользователь по желанию сможет продлить подписку на облачный игровой сервис за 10 евро в месяц.

Примечательно, что Google расширил доступ к своей стриминговой платформе за три дня до релиза Cyberpunk 2077, которая появится в Stadia 10 декабря 2020 года, как и на других заявленных игровых платформах. Особый символизм это приобретает если вспомнить, что Cyberpunk 2077 разработан в Польше .