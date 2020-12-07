Будоражившие воображение игроков металлические звуки из ремейка Demon’s Souls оказались обычным багом

Издательство Sony Interactive Entertainment по запросу портала Kotaku прокомментировало ситуацию вокруг странных звуков, присутствующих в ремейке Demon’s Souls от Bluepoint Games и SIE Japan Studio.

Упомянутый аудиоэффект имеет металлический «привкус» и слышится в случайные моменты прохождения. Поначалу пользователи списали происходящее на баги, но выходившие с релиза патчи проблему не устранили.

В отсутствие официального объяснения фанаты начали искать правду собственными силами. Сначала неуместные звуки хотели связать с игровыми механиками (например, системой склонностей), но затем пошли теории поизобретательнее.

While streaming Demon's Souls remake last night, there were 2 very strange sound events that happened. Has anyone else heard these? Anyone got any idea what they might mean? pic.twitter.com/lkS41e4b75 — Lance McDonald (@manfightdragon) November 13, 2020

Так, например, геймеры успели принять посторонние шумы как за рёв Metal Gear из игр серии Metal Gear Solid, так и за звук удара молота о наковальню из дебютного трейлера Elden Ring.

Официальное объяснение оказалось куда прозаичнее догадок фанатов: в Sony Interactive Entertainment назвали странные звуки из ремейка Demon’s Souls обычным багом, который будет исправлен в будущих обновлениях.

Ранее Bluepoint Games выпустила для игры патч 1.003. Заплатка привносит ряд незначительных улучшений стабильности работы, а также блокирует не предусмотренный авторами короткий путь к одному из боссов.

Ремейк Demon’s Souls вышел 12 ноября на PS5. Недавно технический художник Bluepoint Games Коллин Харрис (Collin Harris) рассказал, что при тестировании разрушения окружения и эффектов студия использовала модель резиновой утки.



