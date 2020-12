Будоражившие воображение игроков металлические звуки из ремейка Demon’s Souls оказались обычным багом

Издательство Sony Interactive Entertainment по запросу портала Kotaku прокомментировало ситуацию вокруг странных звуков, присутствующих в ремейке Demon’s Souls от Bluepoint Games и SIE Japan Studio.

Упомянутый аудиоэффект имеет металлический «привкус» и слышится в случайные моменты прохождения. Поначалу пользователи списали происходящее на баги, но выходившие с релиза патчи проблему не устранили.

В отсутствие официального объяснения фанаты начали искать правду собственными силами. Сначала неуместные звуки хотели связать с игровыми механиками (например, системой склонностей), но затем пошли теории поизобретательнее.

While streaming Demon's Souls remake last night, there were 2 very strange sound events that happened. Has anyone else heard these? Anyone got any idea what they might mean? pic.twitter.com/lkS41e4b75

— Lance McDonald (@manfightdragon) November 13, 2020