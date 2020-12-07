Будоражившие воображение игроков металлические звуки из ремейка Demon’s Souls оказались обычным багом

Будоражившие воображение игроков металлические звуки из ремейка Demon’s Souls оказались обычным багом

Издательство Sony Interactive Entertainment по запросу портала Kotaku прокомментировало ситуацию вокруг странных звуков, присутствующих в ремейке Demon’s Souls от Bluepoint Games и SIE Japan Studio.

Упомянутый аудиоэффект имеет металлический «привкус» и слышится в случайные моменты прохождения. Поначалу пользователи списали происходящее на баги, но выходившие с релиза патчи проблему не устранили.

В отсутствие официального объяснения фанаты начали искать правду собственными силами. Сначала неуместные звуки хотели связать с игровыми механиками (например, системой склонностей), но затем пошли теории поизобретательнее.

While streaming Demon's Souls remake last night, there were 2 very strange sound events that happened. Has anyone else heard these? Anyone got any idea what they might mean? pic.twitter.com/lkS41e4b75

— Lance McDonald (@manfightdragon) November 13, 2020

Так, например, геймеры успели принять посторонние шумы как за рёв Metal Gear из игр серии Metal Gear Solid, так и за звук удара молота о наковальню из дебютного трейлера Elden Ring.

Официальное объяснение оказалось куда прозаичнее догадок фанатов: в Sony Interactive Entertainment назвали странные звуки из ремейка Demon’s Souls обычным багом, который будет исправлен в будущих обновлениях.

Будоражившие воображение игроков металлические звуки из ремейка Demon’s Souls оказались обычным багом

Ранее Bluepoint Games выпустила для игры патч 1.003. Заплатка привносит ряд незначительных улучшений стабильности работы, а также блокирует не предусмотренный авторами короткий путь к одному из боссов.

Ремейк Demon’s Souls вышел 12 ноября на PS5. Недавно технический художник Bluepoint Games Коллин Харрис (Collin Harris) рассказал, что при тестировании разрушения окружения и эффектов студия использовала модель резиновой утки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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