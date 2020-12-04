Глава PlayStation опроверг слухи о том, что японский рынок больше не в приоритете у Sony

Глава PlayStation опроверг слухи о том, что японский рынок больше не в приоритете у Sony

В последнем выпуске журнала Edge опубликовано интервью с генеральным директором Sony Interactive Entertainment Джимом Райаном (Jim Ryan). В разговоре речь зашла о том, что Sony больше не считает Японию приоритетным рынком, о чём ранее писало издание Bloomberg. Руководитель с упомянутым тезисом не согласился и опроверг слухи на этот счёт.

Джим Райан во время беседы дал следующий комментарий: «Позиция Sony заключается в том, что японский рынок остаётся невероятно важным для компании. Сейчас мы довольны тем, насколько японское сообщество разработчиков вовлечено в создание игр [для PlayStation], ситуация лучше, чем в последние несколько лет».

В качестве примера сотрудничества Sony Interactive Entertainment и японского издательского рынка Джим Райан привёл последние презентации проектов для PS5. На двух мероприятиях показали восемь игр, созданных на территории Страны восходящего солнца.

Глава PlayStation опроверг слухи о том, что японский рынок больше не в приоритете у Sony

Затем руководитель прокомментировал статью Bloomberg, о которой говорилось выше: «Итак, я прочитал эти материалы. Многие из комментариев неточны, и Япония — наш второй по величине рынок и родина Sony — по-прежнему важна для нас».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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