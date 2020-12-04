«Увидимся на The Game Awards»: инсайдер прокомментировал уход создателя Silent Hill из Sony

Инсайдер KatharsisT на форуме ResetEra прокомментировал вчерашнюю новость об уходе Кейитиро Тоямы (Keiichiro Toyama) из Sony в контексте слухов о «мягком» перезапуске Silent Hill.

Напомним, до недавнего времени предполагалось, что Тояма в составе SIE Japan Studio трудится над игрой вместе с дизайнером монстров Масахиро Ито (Masahiro Ito) и композитором серии Акирой Ямаокой (Akira Yamaoka).

С уходом же Тоямы из студии «мягкий» перезапуск Silent Hill якобы остался без руководителя, однако, если верить KatharsisT, судьбе самого проекта это изменение не угрожает.

«Думаю, нет нужды бросаться на меня, потому что кто-то (даже режиссёр) покинул студию. Это же не значит, будто игры не существует, иначе бы Halo Infinite уже дважды отменили», — заявил инсайдер.

По словам KatharsisT, новая Silent Hill находится «в полном порядке», а уход режиссёра в лице Тоямы на данном этапе разработки критичным для неподтверждённого хоррора не станет.

Завершил своё сообщение KatharsisT недвусмысленным тизером: «Увидимся на The Game Awards». Ранее ходили слухи, будто игру могут анонсировать на предстоящей церемонии награждения.

Трансляция The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря. Помимо церемонии награждения, на шоу ожидается ряд анонсов, в том числе от Mediatonic и Microsoft .



