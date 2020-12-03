Microsoft сделает некие анонсы на The Game Awards 2020, связанные с Xbox Game Pass

Microsoft сделает некие анонсы на The Game Awards 2020, связанные с Xbox Game Pass

Недавно Xbox, игровое подразделение Microsoft, объявило список проектов, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в ближайшем будущем. Об этом стало известно благодаря публикации от менеджера Xbox Game Pass по связям с сообществом Меган Спарр (Megan Spurr) в блоге Xbox. Сотрудница также сделала недвусмысленный намёк, что на The Game Awards 2020 будут какие-то анонсы, связанные с подписочным сервисом Microsoft.

Менеджер написала: «Следите за Xbox Game Pass в Twitter и Instagram и Xbox Game Pass для ПК в Twitter, чтобы получать напоминания, когда каждая игра [из списка] будет доступна для загрузки. Увидимся на The Game Awards, друзья». Последнее предложение даёт ясно понять, что представители Xbox появятся на грядущей церемонии награждения. Скорее всего, они сделают какие-то анонсы, связанные с Game Pass.

А возможно, зрителям представят новые проекты от внутренних студий Microsoft. Такой сценарий вполне возможен, ведь на The Game Awards 2019 пользователям впервые показали консоль Xbox Series X и продемонстрировали дебютный трейлер Senua's Saga: Hellblade II.

В этом году TGA пройдёт в цифровом формате. Начнётся мероприятие 11 декабря в 3:00 по московскому времени.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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