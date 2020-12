Патч 12.1 для The Division 2 добавит режим 4K/60p на консолях нового поколения

Во время вчерашней трансляции State of the Game на Twitch студия Ubisoft Massive рассказала о предстоящих улучшениях The Division 2 для консолей PS5, Xbox Series X и S. Назначенный к выходу патч до версии 12.1 для консолей нового поколения запланирован на 2 февраля 2021 года, тогда как обновление 12 появится уже на следующей неделе, 8 декабря.

В этом крупном обновлении вернётся станция оптимизации, изменится принцип работы магазина с наградами глобального события, будут представлены испытания «Тактика» и «Восхождение» в режиме «Саммит» (серии новых задач в небоскрёбе, за которые игроки будут получать награды) и улучшения режима «Саммит» (новые благодарности, целевые трофеи, контрольные точки, задачи), новый сезон со своими целями охоты и заданиями, новое снаряжение и многое другое. Подробнее с новшествами и изменениями можно ознакомиться на официальном сайте.

Команда разработчиков указала, что предстоящая заплатка 12.1 не принесёт графических оптимизаций для консолей следующего поколения, а просто позволит запускать The Division 2 в разрешении 4K с частотой 60 кадров/с на PS5, Xbox Series X и S. После трансляции новость также была подтверждена через Twitter специалистом по контенту Ubisoft Massive:

The Division 2 will get an update to allow 4K 60 FPS on the new-gen consoles!

Series S, Series X & PS5!

— rxlyaT ? (@rxlyaT) December 2, 2020