Студия-разработчик Days Gone лишилась двух руководителей

Режиссёр Days Gone Джефф Росс (Jeff Ross) и творческий руководитель проекта Джон Гарвин (John Garvin) объявили о своём уходе из команды Sony Interactive Entertainment Bend Studio.

Как признался у себя в микроблоге Гарвин, в студии он не числится уже порядка года, но до настоящего момента «по тем или иным причинам» не мог говорить об этом. Таким образом, руководитель покинул коллектив вскоре после релиза Days Gone.

«После выпуска Days Gone я сосредоточился на собственных проектах: рисовании, сценарной работе, издательской деятельности и в целом отдыхе от игровой индустрии», — поделился Гарвин.

Джефф Росс (слева) и Джон Гарвин (справа) на E3 2016

В отличие от Гарвина, отошедшего от дел ещё некоторое время назад, Росс лишь только готовится покинуть студию: «Это моя последняя неделя работы в PlayStation и [Sony Interactive Entertainment] Bend Studio».

«Я невероятно горд играми, которые мне довелось сделать, но также жду будущих испытаний. О своих планах я расскажу позже, но уже сейчас собираюсь переехать в Чикаго, когда COVID поуспокоится», — заявил Росс.

Гарвин присоединился к студии в 1997 году, когда она ещё называлась Eidetic. Росс же работал в Sony Interactive Entertainment с 2006-го, а конкретно в SIE Bend Studio — с 2015-го.

Days Gone вышла в апреле 2019 года эксклюзивно на PS4. Судя по открывшимся весной в Sony Interactive Entertainment Bend Studio вакансиям, команда трудится над крупнобюджетной игрой в открытом мире.



