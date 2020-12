Видео: почти 35 минут геймплея «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels от создателей Shelter

Творческий руководитель независимой студии Might and Delight Якоб Тухтен (Jakob Tuchten) поделился с порталом PC Gamer получасовым видео геймплея грядущей «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels.

Напомним, поступление Book of Travels в продажу было намечено на октябрь, однако в сентябре разработчики объявили об изменениях в планах: выход проекта (теперь в раннем доступе) намечен на второй квартал 2021 года.

Одной из вех на пути Book of Travels к Early Access студия назвала предоставленный PC Gamer продолжительный ролик. Процесс комментирует сам Тухтен, который выступает ещё и в роли художника игры.

Почти 35-минутное геймплейное видео позволяет взглянуть на создание персонажа для грядущего сетевого приключения, работу системы волшебства, торговлю и умиротворяющие пейзажи.

Несмотря на кажущуюся безмятежность, в Book of Travels присутствуют элементы выживания, а также боевая система. Каждая драка — серьёзное событие, у которого будут последствия.

«У нас есть возможность сделать сражения значимыми. Когда они случаются, то сопряжены с риском и оказывают существенное влияние на вашего персонажа», — уверяет Тухтен.

Book of Travels создаётся для ПК (Steam) на протяжении уже четырёх лет. Помимо этой игры, Might and Delight также занимается разработкой Shelter 3 и поддержкой Meadow — ещё одной сетевой игры студии.