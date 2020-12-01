Видео: разработчики Crash Bandicoot 4 отдали дань уважения «пасхалке» из Uncharted 4

Видео: разработчики Crash Bandicoot 4 отдали дань уважения «пасхалке» из Uncharted 4

Издательство Activision и студия-разработчик Toys for Bob в официальном микроблоге серии Crash Bandicoot опубликовали видеоответ на одну из самых известных «пасхалок» в Uncharted 4: A Thief’s End.

Напомним, почти в самом начале финального приключения Нейтана Дрейка встречается сцена, где герой на пару с женой Еленой играют в первую часть Crash Bandicoot на оригинальной PlayStation.

Разработчики из Naughty Dog решили сделать этот эпизод интерактивным — от пользователя Uncharted 4: A Thief’s End требуется побить установленный Еленой рекорд прохождения уровня.

Видео: разработчики Crash Bandicoot 4 отдали дань уважения «пасхалке» из Uncharted 4

В недавно вышедшей Crash Bandicoot 4: It’s About Time ничего подобного не оказалось. Тем не менее Activision и Toys for Bob решили отдать должное ставшей уже знаковой сцене небольшим роликом.

В рамках 30-секундного видео главные герои Crash Bandicoot 4: It’s About Time — собственно Крэш Бандикут и его сестра Коко — пытаются преодолеть напряжённую секцию уже в Uncharted 4: A Thief’s End.

Great to see friends helping friends this Holiday Season! ? @Naughty_Dog @PlayStation pic.twitter.com/seihSOEEZR

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) November 30, 2020

На реверанс создателей Crash Bandicoot 4: It’s About Time уже отреагировал Нил Дракманн (Neil Druckmann) — творческий руководитель Uncharted 4: A Thief’s End. Разработчик посчитал ролик забавным.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time вышла 2 октября на PS4 и Xbox One. На днях в игре обнаружили загадочную эмблему, которая может оказаться тизером следующего проекта в серии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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