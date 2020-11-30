Заплатка 1.0.4 для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X и PS5: повторный тест Digital Foundry показал ряд оптимизаций

Заплатка 1.0.4 для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X и PS5: повторный тест Digital Foundry показал ряд оптимизаций

Ранее специалисты Digital Foundry Алекс Батталья (Alex Battaglia) и Джон Линнеман (John Linneman) опубликовали технический анализ версий Assassin’s Creed Valhalla для консолей нового поколения. После выхода обновления 1.04 они провели повторный тест и выявили ряд любопытных изменений.

Выпущенная в четверг заплатка 1.0.4 от Ubisoft для Assassin's Creed Valhalla является первым большим обновлением для игры, причём очень важным: оно предлагает широкий спектр улучшений игрового процесса и исправлений ошибок. Но, разумеется, Digital Foundry уделили больше внимания спорным техническим вопросам, которые возникли после запуска боевика на консолях нового поколения. Как мы помним, несмотря на своё техническое превосходство на бумаге, Xbox Series X в этой игре проигрывает PlayStation 5 с точки зрения производительности, а Xbox Series S не поддерживает 60 кадров/с. Заплатка 1.0.4 направлена на решение всех этих недостатков, а также добавляет режим качества 4K при 30 кадрах/с.

Как уже заметили многие, ситуация с производительностью на Xbox Series X значительно улучшилась, но появились другие сообщения: некоторые игроки утверждают, что версия для PlayStation 5 теперь работает хуже, чем раньше. Специалисты Digital Foundry смогли найти только один пример последнего: во вступительной кинематографической сцене время от времени происходило небольшое снижение частоты кадров, которого не наблюдалось в первом тесте. Во всех остальных случаях игра на PlayStation 5 работает с той же частотой кадров и в том же динамическом разрешении, что и раньше.

Большие изменения коснулись версии игры для Xbox Series X, где Ubisoft добилась ощутимых успехов в решении проблемы падения частоты кадров и производительности, значительно уменьшив навязчивые разрывы изображения. Они не полностью исчезли, но, безусловно, изменения значительны, а в самом строгом из стресс-тестов Xbox Series X теперь может даже превзойти PlayStation 5. Тот факт, что Ubisoft добилась такого огромного прогресса за короткое время, может звучать как технологическое чудо, или результат огромной оптимизации, но решение проще, чем кажется.

Заплатка 1.0.4 для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X и PS5: повторный тест Digital Foundry показал ряд оптимизаций

Все версии Assassin's Creed Valhalla поддерживают режим динамического масштабирования разрешения (DRS), регулируя количество пикселей, отображаемых для каждого кадра с целью поддержания постоянной частоты: в тяжёлых сценах разрешение уменьшается, а в более простых — увеличивается. На момент запуска окно доступных разрешений на обеих консолях варьировалось между 1440p на низком уровне до 1728p на высоком — то есть между 67 и 80 % от полного разрешения 4K.

Это по-прежнему справедливо для PlayStation 5, но нижняя граница для Series X снизилась до 1188p — 55 % или чуть больше четверти пикселей от полного разрешения 4K. Стоит отметить, что Xbox Series X использует столь низкое разрешение только тогда, когда это действительно необходимо — в большинстве случаев количество пикселей значительно больше.

Тем не менее, именно расширением окна DRS разработчикам из Ubisoft удалось достичь своих целей, и это хорошее решение: мгновенное снижение разрешения — это хороший компромисс по сравнению с гораздо более заметными разрывами на экране. Странно, что на PlayStation 5 не была введена та же оптимизация. В результате PS5 исполняет Valhalla обычно в более высоком разрешении, а Xbox Series X — как правило, более плавно.

Заплатка 1.0.4 для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X и PS5: повторный тест Digital Foundry показал ряд оптимизаций

Патч 1.0.4 также вводит режим качества 4K для обеих систем. Частота в 60 кадров/с у PS5 и Series X сменяется на 30 кадров/с, но зато игра всегда выдаёт честные 4K. Впрочем, специалисты не исключают присутствия динамического масштабирования разрешения и здесь — для особо тяжёлых ситуаций.

Наконец, Digital Foundry рассказали о влиянии обновления на версию Valhalla для Xbox Series S — заплатка 1.04 и здесь добавляет режим производительности с частотой в 60 кадров/с. Разумеется, даётся это не бесплатно. Изначально Valhalla исполнялась на Xbox Series S в режиме динамического разрешения со средним значением в районе 1296p при 30 кадрах/с с некоторыми упрощениями графики по сравнению с PS5 или Series X. Теперь в режиме производительности в среднем разрешение падает примерно до 800p, а минимальное составляет и вовсе 720p. И даже так игра на Series S уступает по плавности Series X и иногда демонстрирует разрывы экрана.

Заплатка 1.0.4 для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X и PS5: повторный тест Digital Foundry показал ряд оптимизаций

Таким образом, обновление можно приветствовать для консолей Xbox Series X и S — хотя новшества были достигнуты путём компромиссов, отдача того стоит. На PS5, в целом, всё осталось по-прежнему неплохо. Будет интересно увидеть, какие дальнейшие оптимизации будет вносить Ubisoft.

Заплатка 1.0.4 для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X и PS5: повторный тест Digital Foundry показал ряд оптимизаций


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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