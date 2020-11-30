Creative Assembly всё ещё работает над шутером, а другие студии SEGA готовят игры по новым IP

Creative Assembly всё ещё работает над шутером, а другие студии SEGA готовят игры по новым IP

Студия Creative Assembly прежде всего известна франшизой исторических стратегий Total War, но два с половиной года назад в её вакансиях появилось упоминание шутера от первого лица. В начале 2019 разработчик подтвердил существование проекта и даже показал его кинорежиссёру Нилу Бломкампу (Neil Blomkamp). И вот, в свежем интервью издания GamesIndustry, речь снова зашла об этой игре.

Почти двухлетнее молчание привело к всевозможным слухам о проблемах с разработкой нового проекта Creative Assembly. Но в интервью главный директор SEGA Europe Тим Хитон (Tim Heaton) подтвердил, что создание игры всё ещё продолжается: «У каждой из наших студий есть своя франшиза, и все они, в целом, созрели. Так что сейчас мы пытаемся рассмотреть новую интеллектуальную собственность. Creative Assembly готовит новый шутер от первого лица, и она собирает команды вокруг новых IP. Наши внутренние студии придерживаются этой двуединой стратегии: делать больше с тем, что у нас есть, и думать о новой интеллектуальной собственности».

Creative Assembly всё ещё работает над шутером, а другие студии SEGA готовят игры по новым IP

Всё ещё неизвестно, чем же именно является шутер от создателей Total War. Примечательно, что ранее Creative Assembly уже выпускала игру в другом жанре — ей стал ужастик Alien: Isolation. Но готовящийся проект должен быть по совершенно новой интеллектуальной собственности, это не продолжение или духовный наследник «Чужого». Возможно, анонс игры состоится уже в этом году на церемонии награждения The Game Awards, которая состоится 10 декабря.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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