Анонсировано улучшенное переиздание классической JRPG SaGa Frontier

Анонсировано улучшенное переиздание классической JRPG SaGa Frontier

Компания Square Enix анонсировала переиздание классической японской ролевой игры SaGa Frontier Remastered на ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS и Android. Оно выйдет летом 2021 года только в цифровых магазинах.

Оригинальная SaGa Frontier вышла на PlayStation в июле 1997 года. В игре представлено семь персонажей с разными целями, но они объединяются для помощи в приключении каждого из них. Ваш выбор повлияет на то, как события развернутся для каждого из героев.

В SaGa Frontier Remastered будет добавлен восьмой персонаж по имени Фьюз. Он может быть открыт после прохождения сюжета остальных протагонистов. Новый сценарий был написан главным режиссёром серии SaGa Акитоси Кавадзу (Akitoshi Kawazu) и писателем Бенни Мацуяма (Benny Matsuyama), а музыка — композитором Кендзи Ито (Kenji Ito).

Фьюз является членом региональной организации по поддержанию общественного порядка. Его настоящее имя — Лостар, но ему дали прозвище Безумный Фьюз (Fuse переводится как «взрывной») из-за того, что он теряет контроль, когда выходит из себя. Несмотря на проблемное поведение, герой обладает сильным чувством долга патрульного, а его решительные действия привели к большому числу арестов преступников. Кроме Фьюза в переиздании SaGa Frontier появятся новые события, связанные с Азеллусом.

Помимо сюжетного контента SaGa Frontier Remastered похвастается улучшенным графическим стилем. Персонажи, фоны и монстры были созданы в высоком разрешении, а меню — переработаны ради удобства. Также были добавлены некоторые современные функции, такие как двойное ускорение геймплея.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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