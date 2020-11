Фонд наследного принца Саудовской Аравии купит 51 % акций издательства SNK

Благотворительный фонд Мохаммада бин Салмана (Mohammad bin Salman) намерен приобрести контрольный пакет акций японского издательства SNK, известной по выпуску файтингов. Инвестиции в размере 813 млн риалов ($223 млн) в SNK поступили от Misk, одного из дочерних предприятий фонда, которому теперь принадлежит примерно 33,3 % всех акций SNK.

Полученные в результате инвестиции поднимут стоимость компании примерно до $669 млн. В пресс-релизе Misk сообщила, что также намерена вскоре приобрести дополнительный пакет акций в рамках текущей сделки, предусматривающей повышение доли владения фирмы из Саудовской Аравии до 51 %, что сделает её мажоритарным акционером с контрольным пакетом.

В последние годы в адрес Misk выдвигались некоторые любопытные обвинения, и совсем недавно, в ноябре 2019 года, организация подверглась критике, когда Министерство юстиции США связывало одного из руководителей организации с вербовкой шпионов через Twitter . Misk заявила, что её цель — инвестировать в инициативы, которые помогут развивать и поощрять учёбу и лидерство среди молодёжи с целью добиться лучшего будущего для Саудовской Аравии.

