Фонд наследного принца Саудовской Аравии купит 51 % акций издательства SNK

Фонд наследного принца Саудовской Аравии купит 51 % акций издательства SNK

Благотворительный фонд Мохаммада бин Салмана (Mohammad bin Salman) намерен приобрести контрольный пакет акций японского издательства SNK, известной по выпуску файтингов. Инвестиции в размере 813 млн риалов ($223 млн) в SNK поступили от Misk, одного из дочерних предприятий фонда, которому теперь принадлежит примерно 33,3 % всех акций SNK.

Полученные в результате инвестиции поднимут стоимость компании примерно до $669 млн. В пресс-релизе Misk сообщила, что также намерена вскоре приобрести дополнительный пакет акций в рамках текущей сделки, предусматривающей повышение доли владения фирмы из Саудовской Аравии до 51 %, что сделает её мажоритарным акционером с контрольным пакетом.

Фонд наследного принца Саудовской Аравии купит 51 % акций издательства SNK

В последние годы в адрес Misk выдвигались некоторые любопытные обвинения, и совсем недавно, в ноябре 2019 года, организация подверглась критике, когда Министерство юстиции США связывало одного из руководителей организации с вербовкой шпионов через Twitter. Misk заявила, что её цель — инвестировать в инициативы, которые помогут развивать и поощрять учёбу и лидерство среди молодёжи с целью добиться лучшего будущего для Саудовской Аравии.

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Nintendo eShop
US https://t.co/62ewcC1fSO
UK https://t.co/t0FIKkDQyB pic.#twitter#.com/ozLAMX5h6I

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) November 20, 2020

SNK — компания, создавшая некоторые из крупнейших игровых хитов 90-х и издававшая такие проекты как Fatal Fury, The King of Fighters, Samurai Shodown и многие другие. У издателя было неоднозначное прошлое, он изо всех сил пытался удержаться на плаву на современном игровом рынке, но в 2016 году компания была выкуплена крупным китайским холдингом.

Пока не очень понятно, повлияет ли это новое поглощение на планы относительно разрабатываемой в настоящее время The King of Fighters XV.

The King of Fighters XV announced, in development pic.#twitter#.com/6hwWKL3kh7

— Wario64 (@Wario64) August 4, 2019


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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