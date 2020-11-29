Слухи: Forza Horizon 5 может выйти в следующем году

Корпорация Microsoft уже анонсировала новую Forza Motorsport, но, похоже, гоночная игра Forza Horizon 5 может выйти раньше неё. Об этом рассказал надёжный инсайдер и журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb).

Источник: ArtStation

Напомним, что Xbox Game Studios и студия Turn 10 анонсировали новую Forza Motorsport в этом году. Она представляет собой переосмысление серии и выйдет на ПК, Xbox Series X и S. Точную дату релиза разработчики не сообщали, но упомянули, что игра ещё находится на ранней стадии производства. Следующая часть Forza Horizon — аркадного направления серии от студии Playground Games — при этом вовсе не была анонсирована.

Forza Horizon 4 вышла 2 октября 2018 года. Очевидно, уже пару лет Playground Games занимается разработкой следующего проекта (помимо Fable), и им может быть Forza Horizon 5. В недавнем подкасте The Xbox Empire Джефф Грабб намекнул, что игра выйдет в следующем году.

«Несколько месяцев назад мы видели анонс Forza Motorsport. Но, думаю, что сначала мы увидим следующую Forza Horizon, и это может произойти в предстоящем году, — сказал Грабб. — Так что да, я считаю, что [Microsoft] находится в странной ситуации, когда по какой-то причине Playground выпустит игру первой. Кроме того, я знаю, в каком антураже она будет, но позволю [разработчикам] самим его объявить».

Наиболее запрашиваемым фанатами антуражем для Forza Horizon является Япония. В предыдущих частях мы уже видели США , Европу, Австралию и Великобританию.



