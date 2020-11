Фанат переделал игры Link: The Faces of Evil и Zelda: The Wand of Gamelon 1993 года под современные ОС

Link: The Faces of Evil и Zelda: The Wand of Gamelon — две приключенческие видеоигры, разработанные Animation Magic и выпущенные Philips Interactive Media для приставки Philips CD-i 10 октября 1993 года в США и 25 декабря 1993 года в Европе. Разработчик-любитель решил переделать их под современные платформы, чтобы спустя 27 лет желающие могли их опробовать.

Обе игры основаны на вселенной The Legend of Zelda, но не считаются частью официальной серии и были предшественниками печально известной игры Zelda's Adventure для CD-i. Три игры Zelda для CD-i считаются одними из худших проектов по миру The Legend of Zelda. И всё же для одного разработчика-любителя под псевдонимом Dopply в Твиттере Link: The Faces of Evil и Zelda: The Wand of Gamelon оказались идеальными вариантами, чтобы научиться использовать игровой движок GameMaker, и поэтому он в течение четырёх лет постепенно полностью переработал обе игры.

So, I decided to make re-imagined versions of the 1993 CD-i classics "The Faces of Evil" and "The Wand of Gamelon". They are remakes using original assets, available for free download to play on Windows and Linux here:

Linux: https://t.co/x8Iur6mVor

Win: https://t.co/BG7kypiVxt — Dopply (@thedopster) November 27, 2020

«Я хотел доказать себе, что могу сделать игру, — сказал он в FAQ. — Всё началось как шутка между друзьями, но потом я хотел понять, смогу ли я на самом деле этого добиться. Некоторое время я баловался с созданием игр, но так ничего законченного не создал. Это был мой шанс что-то реализовать (на что, правда, ушло 4 года). Переработанные версии этих пресловутых игр стали тем, чего я хотел добиться».

Link: The Faces of Evil и Zelda: The Wand of Gamelon от Dopply включают поддержку широкоэкранного режима, обновлённый режим для менее утомительной игры, субтитры, улучшенные спрайты и разблокируемые предметы. Игры были переделаны почти что с нуля, поэтому движения, появления врагов, различные другие элементы и особенности стали иными. Но ремейки основаны на оригиналах и стараются им подражать максимально. «Я приложил все усилия, чтобы создать то, что, на мой взгляд, будет выглядеть как современный запуск этих игр», — пояснил разработчик.

Guess I should have added some screenshots too, huh #CDi #Zelda #FacesOfEvil #WandOfGamelon pic.twitter.com/cALDL5UxOA — Dopply (@thedopster) November 27, 2020

«Я определённо недооценил задачу поначалу (в конце концов, мне потребовалось трудиться около четырёх лет в свободное время), — продолжил он. — К счастью, природа оригинальных игр облегчила создание римейков с использованием исходных ресурсов и скрыла мой недостаток опыта в области программирования — некоторые элементы кода я бы определённо переделал, если бы начинал с нуля сейчас. Но на самом деле весь смысл был в том, чтобы пройти через всю „простую“ игру от начала до конца и посмотреть, смогу ли я воспроизвести и улучшить её».

Что же Dopply думает о самих играх? «Полагаю, с ними всё в порядке. По моему скромному мнению, эти новые версии определённо улучшают их. У них ужасная репутация, если не считать весёлых роликов (которые я обожаю и которые, кстати, не надоели за сотни часов тестирования) но, если обновить ту удручающую схему управления и повысить производительность, они вполне сносные. Как знаток плохих и странных игр, я определённо видел примеры хуже. Также считаю, что фоновая графика действительно великолепна, а музыка фантастическая. Очень рад, что люди впервые познакомятся с отличным саундтреком», — отметил он.

В комментариях люди высказали много тёплых слов в адрес проекта Dopply в социальных сетях, несмотря на дурную репутацию обеих игр среди поклонников Zelda. И похоже, широкий отклик аудитории поставил Dopply в неудобное положение. Очевидная проблема в том, что Nintendo может заставить разработчика удалить все ссылки, как она это любит делать. Но если компания пойдёт на этот шаг, то признает ценность игр, о которых наверняка предпочла бы забыть. Так что, возможно, Dopply ничего не грозит.

Gotta say, it feels surreal to have so many people and places I've been fans of for a while like my release. Well maybe not "like". More like bewildered by its existence lmao — Dopply (@thedopster) November 28, 2020